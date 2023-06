„Mitspieler müssen für ihn die Arbeit machen“ – Matthäus ätzt gegen Bayerns Kimmich

J.Kimmich war einmal die große Hoffnung für den FC Bayern und die Nationalmannschaft. JK war mit den damaligen Weltklasse-Spielern auf einem guten Weg, nicht nur finanziell selber Weltklasse zu werden. Leider hat keine weitere Qualitätssteigerung stattgefunden und mit der 20000000p.a.-Wertschätzung ist er in beiden Mannschaften unantastbar geworden. Ein Wechsel nach Barcelona würde JK wieder auf den Boden des Rasens zurückbringen und vielleicht doch noch leistungsmäßig einen Schub in Richtung Weltklasse bringen. In München ist er mittlerweile für sich und den FC Bayern „ein Klotz am Bein“. Spieler, wie L.Goretzka und R.Gravenberch würden neben dem Sechser K.Laimer von einem J.Kimmich-Abgang profitieren, auf dem Rasen. PS. Und wieder einmal ist L.Matthäus ganz nah dran an der "Wahrheit".😏👍

Er war vor allem das Vorzeigeprojekt verfehlter deutscher Nachwuchsarbeit, als nur noch Passmaschinen im Mittelfeld ausgebildet wurden und weswegen heute auf vielen anderen Positionen deutsche Spieler von Qualität fehlen. Daran durfte aber lange Zeit nicht gerüttelt werden

Kimmich ist ein Spieler, der körperliche Defizite (Schnelligkeit, Robustheit, fehlender Kopfball) mit Überehrgeiz ausgleicht. Darum rennt er auch immer auf dem ganzen Platz rum, weswegen er die Sechserposition auch nicht richtig ausfüllt.

Darunter leiden seine Mitspieler in verschiedenen Spielsituationen je nach Gegner. In der Bundesliga fiel das am Anfang weniger auf.

Da Bayern seit Martinez und Alonso keinen echten Sechser mehr hat, lassen sie seitdem zwei "Achter" dort rumturnen. Da die Qualität der Mannschaft aber insgesamt die letzten Jahre schlechter wurde fiel das sogar in der Bundesliga immer mehr auf, wenn man vorne die hinten bekommenen Tore nicht mehr ausgeglichen bekam.

In der Nationalmannschaft ist es noch schlimmer, da die Abwehr noch schlechter ist. In der NM fehlen gute Außenverteidiger, deswegen spielte sie schon unter Löw und jetzt auch unter Flick Dreierkette, davor die löchrigen Kimmich und Goretzka aber im Sturm auch keinen Lewandowski, was die schlechten Ergebnisse der WM leicht erklärt. Und wenn dann Goretzka wegen überdurchschnittlicher Verletzungsanfälligkeit nicht fit ist wird das ganze im Mittelfeld defensiv immer wackliger sowohl bei Bayern und noch vielmehr in der NM.