Mittagessen mit Hoeneß und Hitzfeld für den guten Zweck

München - Knapp 40.000 Euro sind bei der Versteigerung des Münchner Start-ups VIPrize für den FC Bayern Hilfe e.V. zusammengekommen.

Kein Wunder, der Preis war ein gemeinsames Mittagessen inklusive Stadionbesuch mit Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß. „Wenn man durch so eine Kleinigkeit so viel erreichen kann, ist das wunderbar. Mit dieser Summe kann man vielen kleineren Vereinen helfen“, so Hoeneß. Das freut besonders die Macher Matthias Hitzfeld und Marc Adam: „Es ehrt uns, dass ein großer Verein wie der FC Bayern mit einem Start-up-Unternehmen wie www.viprize.org zusammen arbeitet und dadurch soziale Projekte unterstützt.“