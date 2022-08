Von wegen Barcelona: Ex-Bayer Lewandowski lebt in idyllischem Küstenstädtchen - „wie in einem Film“

Von: Patrick Mayer

In Barcelona angekommen: Robert Lewandowski mit seiner Frau Anna (li.) und seiner Mutter Iwona (2.v.li.). © IMAGO / NurPhoto

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona angekommen, lebt mit seiner Familie aber nicht direkt in der katalanischen Metropole.

München/Castelldefels/Barcelona - Die Ciutat Vella, die Altstadt von Barcelona, zeichnet eine beeindruckende gotische Architektur aus. Das Viertel El Born mitten im Zentrum ist besonders belebt - und beliebt bei jenen, die teure Immobilien in Innenstadtlage suchen. Auch im exklusiven Stadtviertel Pedralbes, einem von viel Grün geprägten Außenbezirk der katalanischen Metropole, leben viele Stars wie Pop-Sängerin Shakira, Liedermacher Joan Manuel Serrat oder Ex-Fußball-Star David Villa.

Wohnort von Robert Lewandowski: Ex-Bayern-Star wohnt in Castelldefels - nicht in Barcelona

Robert Lewandowski hat es nach seiner Ankunft beim FC Barcelona mit Ehefrau Anna Lewandowska und den beiden kleinen Töchtern Klara sowie Laura dagegen aus der Großstadt rausgezogen, die mit ihren rund 1,63 Millionen Einwohnern mitunter doch etwas hektisch sein kann.

„Bisher läuft alles wie in einem Film ab. Ich habe nicht geglaubt, dass so etwas in meinem Leben passieren kann“, sagte Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski bei seiner Vorstellung im Camp Nou der Sport Bild. Eine perfekte Filmkulisse böte auch das Küstenstädtchen Castelldefels, wo die Lewandowskis nach Jahren im noblen Herzogpark von München (samt Isar-Nähe) künftig leben.

Im Video: Bei Vorstellung im Camp Nou - Robert Lewandowski macht Barca-Ikone nach

„Als Robbie mit Barcelona in den USA war, habe ich angefangen, nach einem Haus, der Schule für die Kinder, aber genauso nach Restaurants mit gutem, gesunden Essen zu suchen“, erzählte Frau Anna der Sport Bild: „Robbies Traum ist in Erfüllung gegangen, die ganze Familie ist aufgeregt.“

Damit alle von der Aufregung etwas entspannen können, geht es in Castelldefels idyllisch zu. Hier, 20 Kilometer südwestlich von Barcelona, gibt es so gut wie keine Touristen, obwohl der Ort mit rund 67.000 Einwohnern unmittelbar an der Mittelmeerküste liegt und einen sehr breiten Sandstrand hat.

Wohnort von Robert Lewandowski: Ex-Bayern-Star zieht es mit Familie direkt an Mittelmeerküste

Wohnort von Robert Lewandowski: Castelldefels Autonome Gemeinschaft: Katalonien Provinz: Barcelona Lage: rund 20 Kilometer südwestlich von Barcelona direkt am Mittelmeer Einwohner: rund 67.000 Merkmale: Stars und Gutverdiener leben hier in teils millionenschweren Immobilien; sehr wenige Touristen

Dieser ist geradezu ideal für Morgen- oder Abendsport, weil überhaupt nicht überlaufen. Ein Argument für Fitness-Influencerin Anna (rund 4,3 Millionen Follower)? Statt Touris leben hier Gutverdiener in Apartments und Häusern, die, weitläufig durch Pinienwälder voneinander getrennt, meist einen hervorragenden Blick auf das Mittelmeer bieten.

Millionenschwere Immobilien stehen vor allem im prestigeträchtigen Vorort Bellamar, der, etwas abseits, einen eigenen Autobahnanschluss in Richtung Camp Nou hat - zum Stadion des FC Barcelona.

Ruhiges Küstenstädtchen für Gutverdiener: Castelldefels an der Costa del Garraf, rund 20 Kilometer südwestlich von Barcelona. © IMAGO / agefotostock

Robert Lewandowski: Barcelona statt München, Castelldefels statt Herzogpark in Bogenhausen

Schon Lionel Messi wohnte früher in Bellamar in Castelldefels. Ob es die Lewandowskis genau hierher verschlagen hat, verrieten sie in dem Interview nicht. Überliefert ist dagegen, dass Robert und Anna einen Großteil der Familie sowie mehrere Freunde mit nach Katalonien gebracht haben. Sie alle waren bei der Vorstellung im Barca-Stadion mit dabei - Mutter Iwona auf dem Rasen sogar in der ersten Reihe.

Sie sollen wohl bei der Eingewöhnung am neuen Wohnort helfen, der einen zusätzlichen Anreiz hat. So sind die Lewandowskis große Balearen-Fans, der 33-jährige polnische Superstürmer und seine ebenso alte Frau haben auf Mallorca in Santa Ponca ein Ferienhaus. Und dorthin ist es von der katalanischen Küste aus Castelldefels nun wirklich nicht weit. Wie im Film eben. Nur real. (pm)