Mögliche Bayern-Gegner im Achtelfinale der Champions League stehen fest

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München blickt am 18. Dezember gespannt nach Nyon. Dort wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Ein Überblick über mögliche Gegner.

München – Superzahl 40! Der FC Bayern München baut seine Fabelserie in der Gruppenphase der Champions League weiter aus. Nach dem Sieg gegen Manchester United sind es inzwischen 40 Partien in Folge, die die Roten entweder gewonnen oder Unentschieden gespielt haben. In der K.o.-Phase war es mit der Unbesiegbarkeit in der jüngeren Vergangenheit dann aber nicht mehr weit her.

FC Bayern zieht souverän ins Champions-League-Achtelfinale ein – Auslosung am 18. Dezember

Seit dem Triumph im Jahr 2020 mussten die Münchner immer früh die Segel streichen. Drei Mal hintereinander war im Viertelfinale Endstation: 2021 gegen Paris, 2022 gegen Villarreal, 2023 gegen Manchester City. Und dieses Mal? Zunächst geht es erstmal um das Achtelfinale, das am Montag, 18. Dezember, in Nyon ausgelost wird. Gegen wen müssen die Bayern ran? Wir geben eine Übersicht über die möglichen Gegner.

Als Gruppenerster ist in der Runde der letzten 16 zunächst einmal klar, dass der FC Bayern nur gegen einen Gruppenzweiten gelost werden kann. Des Weiteren sind Duelle gegen deutsche Mannschaften (Dortmund und Leipzig sind noch dabei) ausgeschlossen – Teams desselben Landesverbandes dürfen erst im Viertelfinale aufeinandertreffen.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel dürfte die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals relativ entspannt verfolgen. © Eibner / Imago

Mögliche Bayern-Gegner im Achtelfinale der Champions League: Kracher oder Losglück?

Diese Regel gilt auch für Mannschaften, die in der Vorrunde bereits in der Gruppe gegeneinander angetreten sind. Dementsprechend fällt auch der FC Kopenhagen als Zweiter in der Staffel A raus.

Nach dem letzten Gruppenspieltag am 13. Dezember steht fest: Der FC Bayern wird im Achtelfinale auf eines dieser sechs Teams treffen:

PSV Eindhoven SSC Neapel Inter Mailand Lazio Rom Paris St. Germain FC Porto

FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale: Partien von Mitte Februar bis Mitte März

Ob Kracher oder Losglück – auf diese Einordnung wird man beim FC Bayern vor dem Aufeinandertreffen nicht mehr viel geben. Schließlich stolperte man in der jüngeren Vergangenheit international über das vermeintliche Freilos Villarreal, auf nationaler Ebene ist für die Münchner mit brutaler Regelmäßigkeit gegen absolute Underdogs im DFB-Pokal Schluss gewesen (Drittligist Saarbrücken, Zweitligist Kiel).

Sicher ist vor der Auslosung nur, wann die Spiele ausgetragen werden: Hinspiele: 13. Februar 2024, 14. Februar 2024, 20. Februar 2024, 21. Februar 2024; Rückspiele: 5. März 2024, 6. März 2024, 12. März 2024, 13. März 2024. (akl)