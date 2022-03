FC Bayern kauft 13-jährigen Mike Wisdom aus der Bundesliga – für 300.000 Euro

Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der 13-Jährige Mike Wisdom wechselt von Borussia Mönchengladbach nach München - für angeblich 300.000 Euro.

München - Der FC Bayern* hat bereits einen Transfer für die kommende Saison eingetütet. Der Stürmer Mike Wisdom wechselt im Sommer von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach nach München. Der Neuzugang ist aber keineswegs als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski vorgesehen. Wisdom ist erst 13 Jahre jung. Die Bayern lassen sich den Teenager offenbar einiges kosten.

Mike Wisdom Geboren: 24.09.2008 Sturm Bisherige Vereine: FC Bayern (ab Sommer 2022), Borussia Mönchengladbach

FC Bayern: Transfer von Mike Wisdom - 13-jähriger Nachwuchsstar kommt aus Gladbach

Der FC Bayern München hat in jüngster Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, auf dem Transfermarkt kreativ werden zu wollen. Die von Scheichs und Oligarchen gesponsorte Konkurrenz und die finanziellen Engpässe aufgrund der Corona-Pandemie lassen den Bayern immer weniger Spielraum. Deshalb sucht man an der Säbener Straße nun schon unter den ganz jungen Talenten nach den Stars von morgen.

Eine solche Investition in die Zukunft soll offenbar der 13-jährige Mike Wisdom sein. Die Bayern haben das Talent nach Sky-Informationen für die kommende Saison von Borussia Mönchengladbach abgeworben. Demnach hat der Youngster den Münchnern bereits zugesagt, die Verträge sollen auch schon unterzeichnet worden sein.

FC Bayern: 13-jähriger Wisdom gilt als „Ausnahmetalent“

Wisdom wird von Branchen-Kennern als „Ausnahmetalent“ bezeichnet. Er ist dem Vernehmen nach beidfüßig, hat Tempo, sucht die Wege in die Tiefe und beeindruckte die FCB-Scouts aufgrund seiner Fähigkeiten im Eins gegen Eins. Seit über anderthalb Jahren wird Wisdom von den Bayern intensiv beobachtet.

Im Fohlenstall spielte der Stürmer in der U14. Wisdom wird am 24. September 2022 14 Jahre alt, ab diesem Sommer soll er dann in der U15 am Bayern-Campus stürmen. Die Bayern haben für den Nachwuchs-Transfer eine stolze Summe bezahlt.

13-Jähriger kostet 300.000 Euro: FC Bayern sticht BVB aus

Das Gesamtvolumen für den Wisdom-Wechsel beläuft sich laut Sky auf über 300.000 Euro - viel Geld für einen 13-Jährigen! Die Bayern hatten in der Bundesliga mit Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, die beide näher an Wisdoms Heimat liegen, große Konkurrenz. Vor allem der BVB soll ein „sehr großes Angebot“ unterbreitet haben, auch Borussia Mönchengladbach versuchte vergeblich, sein Top-Talent zu halten.

Die Gladbacher sehen von den 300.000 Euro nur einen Bruchteil - 20.000 Euro Ausbildungsentschädigung. Der Großteil der Summe wird für die Vertragsunterschrift des Spielers fällig, die der Verein individuell mit den Eltern verhandeln kann. Hinzu kommen Zahlungen wie Umzugspauschalen für die Eltern und ein Junioren-Gehalt für den Spieler. Die Juniorenfördervertrags-Gehälter bis zur U15 dürfen bei den Junioren des FC Bayern offenbar eine Höhe von 400 Euro nicht übersteigen. Ab der U16 winken dann größere Gehälter.

FC Bayern Transfer News: 13-jähriger Wisdom soll langfristig entwickelt werden

Wisdoms Eltern unterzeichnen zunächst eine einjährige Juniorenvereinbarung. Um den Spieler langfristig zu binden, schließen die Bayern für die U16, U17 und U18 darüber hinaus einen Fördervertrag ab. Wer weiß, auch wenn er noch einen langen Weg vor sich hat, vielleicht tritt Wisdom beim FC Bayern ja eines Tages tatsächlich in die Fußstapfen von Robert Lewandowski. Als Vorbild könnte Paul Wanner dienen, der 16-Jährige feierte Anfang des Jahres sein Profidebüt. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA