FC Bayern muss wohl zehn Millionen für Nübel zahlen: Rückkehr für halbes Jahr ausgeschlossen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern arbeitet an einer Rückkehr von Alexander Nübel als Neuer-Ersatz. Die Ablöse könnte jedoch deutlich höher als erwartet ausfallen.

München – Die Causa Alexander Nübel wird den FC Bayern auch über die Weihnachtsfeiertage beschäftigen. Noch ist immer nicht geklärt, ob der Torhüter Monaco im Winter verlassen darf. Es hängt wohl von der Ablöse ab, die Bayern müssen für den Neuer-Ersatz offenbar bis zu zehn Millionen Euro bezahlen.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Verein: AS Monaco (zur Leihe bis Sommer 2023) Position: Torhüter Marktwert: 10 Millionen Euro

FC Bayern: Monaco fordert angeblich zehn Millionen Euro für Nübel

Der FC Bayern hat sich auf Alexander Nübel als Wunschlösung für den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer festgelegt. Allerdings ist der verliehene Torwart noch bis Sommer an AS Monaco verliehen, weshalb eine Ablöse fällig wird. Die Gespräche darüber laufen derzeit, noch warten die Münchner aber auf eine Antwort aus dem Fürstentum.

Zuletzt war die Rede von knapp zwei Millionen Euro Entschädigung an Monaco. Die Summe könnte aber auch deutlich höher ausfallen. Insider schätzen die Ablöse laut ran auf acht bis zehn Millionen Euro.

Die Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern könnte teuer werden. © Matthieu Mirville/Imago

Alexander Nübel ist schon in Deutschland: Torwart-Transfer in den nächsten Tagen?

Monaco müsste schließlich kurzfristig einen geeigneten Ersatz für Nübel finden, um nicht selbst die eigenen Ziele zu gefährden. In Frankreich geht es in der Ligue 1 schon am 28. Dezember wieder weiter.

Nübel ist aktuell in Deutschland und verbringt Weihnachten mit seiner Familie in Paderborn. Über die Feiertage dürfte sich der 26-Jährige noch einmal ganz genau überlegen, ob er überhaupt zum FC Bayern zurückkehren möchte.

FC Bayern: Nübel schließt Rückkehr nur für ein halbes Jahr aus

Nübel hatte bereits mehrfach bekräftigt, sich nicht mehr hinter Manuel Neuer auf die Bank setzen zu wollen. Der FCB-Kapitän strebt allerdings ein Comeback in der neuen Saison an.

Dem Bericht zufolge ist für Nübel eine Rückkehr nur für ein halbes Jahr ausgeschlossen. Der Ex-Schalker fordert eine klare Perspektive beim FC Bayern, will keinesfalls als Notnagel gelten. Zudem soll sein Verhältnis zu Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic nicht das beste sein.

Nübel-Rückkehr zum FC Bayern? Ablöse könnte zum Knackpunkt werden

Dass die Bayern zehn Millionen Euro für einen Torhüter investieren, der ihnen eigentlich gehört und im Sommer ablösefrei zurückkehren könnte, ist wohl eher unwahrscheinlich. Zumal es mit dem Gladbacher Yann Sommer im Winter eine deutlich kostengünstigere Option gibt. Der Schweizer würde laut Bild nur fünf Millionen Euro kosten. Es gibt zudem noch weitere Torwart-Alternativen, die in den Köpfen der Bosse rumspuken. (ck)