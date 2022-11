Einzelkritik zum Zittersieg: Nur ein Bayern-Star verdient sich Bestnote – Abwehr-Stars fallen ab

Von: Philipp Kessler

Eric Maxim Choupo-Moting traf doppelt gegen Hertha BSC. © IMAGO / Contrast

Der FC Bayern war am Samstagnachmittag bei Hertha BSC zu Gast. Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der Bayern-Stars im Olympiastadion.

Berlin – Der FC Bayern war bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion zu Gast. In einer vor allem in der ersten Hälfte wilden Partie, setzte sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:2 (3:2) gegen die Alte Dame durch.

Manuel Neuer

Der Kapitän gab sein Comeback nach seiner Schultereckgelenk-Prellung. In der vierten Minute musste er bereits einen Schuss von Lukebakio parieren, später einen von Richter. Bei den beiden Gegentoren kurz vor der Pause war er ohne Chance. Note: 3

Noussair Mazraoui

Der Rechtsverteidiger machte grundsätzlich ein ordentliches Spiel. Beim Gegentor in der 40. Minute verlor er aber Lukebakio aus den Augen. Note: 4

Benjamin Pavard

In Abwesenheit von Matthijs de Ligt durfte der Franzose erneut auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ran. Er gewann einige Kopfballduelle. Allerdings: Kurz vor der Pause verursachte er den Elfmeter. Seine Auftritte zuletzt waren viel besser. Note: 4

Dayot Upamecano

Der Franzose agierte kompromisslos in den Zweikämpfen, Mega-Tackling gegen Lukebakio in der 66. Minute. Zudem fiel er durch gute spieleröffnende Zuspiele auf. Note: 2

Alphonso Davies

Der Kanadier machte viel Dampf über die linke Seite. Auch wenn er hin und wieder hängen blieb, sorgte er so für Gefahr in der gegnerischen Hälfte. Das 2:0 leitete Davies mit ein. Die Flanke vor dem ersten Hertha-Tor kam über seine Seite. Griff sich bei seiner Auswechslung an den rechten hinteren Oberschenkel. Note: 3 (ab 64. Lucas Hernández: Comeback nach Muskelbündelriss im Adduktorenbereich. Für eine Note aber zu spät eingewechselt.)

Joshua Kimmich

Der Mittelfeld-Chef kurbelte den Spielaufbau regelmäßig von hinten an. Mit guten hohen Bällen setzte er die Angreifer oft in Szene. In den Zweikämpfen war er griffig. Note: 2

Leon Goretzka

Nach einer halben Stunde war er etwas besser im Spiel, sein geblockter Schuss landete vor dem 2:0 bei Torschütze Choupo-Moting. Generell war vom zentralen Mittelfeldspieler sonst aber sehr wenig zu sehen. Note: 4 (ab 78. Marcel Sabitzer: o.B.)

Serge Gnabry

Am dritten Bayern-Tor war er beteiligt, seine Hereingabe landete irgendwie vor den Füßen von Choupo-Moting. Beim ersten Gegentreffer war er auch nicht ideal postiert. Note: 3 (ab 75. Leroy Sané: Comeback nach Muskelfaserriss im Oberschenkel. Für eine Tore aber zu spät eingewechselt.)

Jamal Musiala

Der Youngster eröffnete die Tor-Show mit seinem Treffer zum 1:0. Er probierte viel, aber mit seinen Dribblings blieb er öfter auch hängen. Die Riesen-Chance zum 4:2 vergab er in der Anfangsphase der 2. Halbzeit. Regelmäßig mit dabei, wenn es gefährlich wurde. Note: 2

Sadio Mané

Der Aufwärtstrend des Senegalesen geht weiter. Er gab die Vorlage zum 1:0, auch am 3:0 war er mitbeteiligt. Ein paar Ungenauigkeiten hatte er aber wieder dabei. Note: 2 (ab 64. Kingsley Coman: o.B.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Der Neuner wurde in der ersten Halbzeit von seinen Mitspielern äußerst selten in Szene gesetzt. In der 37. Minute war er dann im Strafraum wieder am richtigen Ort zur Stelle und verwertete eiskalt zum 2:0. Nur Sekunden später traf er ähnlich zum 3:0. Nach einer knappen Stunde wurde ein Tor von ihm aberkannt. Note: 1 (pk)