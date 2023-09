Noten zur Bayern-Party gegen Bochum: Zwei Einser und ein Haufen Zweier

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern traf während des Italiener-Wochenendes am Oktoberfest auf den VfL Bochum. Eigentlich eine machbare Aufgabe, oder? Die Noten zum Auftritt der FCB-Stars.

München – Samstagnachmittag, Wiesn und ein Heimspiel des FC Bayern. Wenn dann auch noch der VfL Bochum zu Gast ist, dann ist eigentlich ein perfekter Fußballtag vorprogrammiert. Zumindest, wenn man es mit dem Rekordmeister hält.

So auch dieses Mal. Eric Maxim Choupo-Moting (4.) und Harry Kane (12.) brachten die Bayern früh in Führung. Nach nicht einmal einer halben Stunde traf Matthijs de Ligt bereits zum 3:0 (28.) und sorgte so bereits für eine kleine Vorentscheidung. Leroy Sané legte noch vor der Pause mit dem 4:0 nach (38.).

FC Bayern feiert Wiesen-Party gegen VfL Bochum: Noten und Einzelkritik

Im zweiten Durchgang erhöhte Kane dann per Strafstoß in der 54. Minute auf 5:0, ehe anschließend Super-Joker Mathys Tel in der 81. Minuten noch seinen Treffer erzielte und das halbe Dutzend vollmachte. Kurz vor Schluss setzte Kane mit seinem dritten Treffer den 7:0-Schlusspunkt.

Sven Ulreich

Wie lange darf er noch zwischen den Pfosten stehen? Manuel Neuer kann sich noch ein bisschen Zeit lassen, denn Ulreich macht es derzeit einfach gut. War immer da, wenn er gefordert wurde. Was allerdings auch ganz selten der Fall war. Note 3

Noussair Mazraoui

Der Marokkaner bekam nach der Tuchel-Ansage vom Freitag die Chancen von Beginn an. Wurde defensiv allerdings kaum gefordert, konnte sich allerdings auch offensiv wenig auszeichnen. Musste gar nicht an seine körperlichen Grenzen gehen, bereitete aber kurt vor Schluss das dritte Kane-Tor vor. Note 2

Matthijs de Ligt

Durfte erstmals in dieser Saison von Beginn an ran. Traf direkt mit einem schönen Kopfball und war auch sonst sehr konzentriert. Rettete in der Abwehr einmal nach einer brenzligen Situation, musste danach in der Pause angeschlagen raus. Bitter. Note 2 (ab 46. Dayot Upamecano: Reihte sich nahtlos an der Seite von Kim ein und war dort wie de Ligt fehlerfrei. Note 3)

Minjae Kim

Wie gewohnt der linke Part in der Innenverteidigung. Agierte dort gegen den Mann, in der Luft und beim Spielaufbau ohne Mängel. Note 3

Alphonso Davies

Bereitete mit etwas Dusel den Kane-Treffer vor. Schob auf links immer wieder an, traf dabei allerdings – wie so häufig – nicht immer die richtige Entscheidung. Note 2 (ab 65. Frans Krätzig, feierte sein Bundesliga-Debüt, o.B.)

Joshua Kimmich

Denker und Lenker im Bayern-Spiel. Hielt auffällig oft Rücksprache mit Tuchel. Hatte Pech, dass seine tolle Vorarbeit im zweiten Durchgang zu keinem Treffer führte. Wurde dann 15 Minuten vor Schluss geschont und ausgewechselt. Note 2 (ab 77. Leon Goretzka, o.B.)

Konrad Laimer

Der Österreicher durfte mal wieder im zentralen Mittelfeld ran, ackerte dabei an der Seite von Kimmich als Balljäger und gab diesem so den Platz und den Raum, um das Spiel gestalten zu können. Leider hatte Laimer immer mal wieder unnötige Fehlpässe in seinem Repertoire. Note 3

Leroy Sané

Der Nationalspieler bleibt in der Form seines Lebens. Unglaublich belebend für das Bayern-Spiel, zu keiner Sekunde zu fassen von den Bochumern. Note 1

Kingsley Coman

Glücklos im Abschluss, aber ein ständiger Unruheherd für die Defensivreihe der Bochumer. Steuerte einen Assist bei und sorgte dafür, dass Felix Passlacks Arbeitstag als sein Bewacher bereits nach 35 Minuten beendet war. Note 2 (ab 77. Thomas Müller, oB.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Die überraschende Startelfnominierung neben Kane machte sich nach vier Minuten bezahlt, als Choupo mit dem 1:0 den Münchner Kantersieg einleitete. Holte ebenfalls den Elfmeter zum 5:0 raus. Gelungener Auftritt. Note 2 (ab 65. Mathys Tel: Traf standesgemäß nach seiner Einwechslung, o.B.)

Harry Kane

Noch funktioniert nicht jede Aktion, der Engländer findet sich mit seinen neuen Teamkollegen aber immer besser zurecht. Drei Tore und zwei Vorlagen tragen dem Rechnung. Macht in Summe einen sehr erfolgreichen Arbeitstag. Note 1

Aus der Allianz Arena berichten Florian Schimak und Christopher Zahren