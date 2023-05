Arena-Geflüster zum Leipzig-Spiel: Münchner Promi-Auflauf bei Titel-Desaster – Neuer überrascht mit Geste

Von: Florian Schimak

Die Meisterschaft kann sich der FC Bayern wohl abschminken. Trotz der prominenten Unterstützung beim Leipzig-Spiel. Das Arena-Geflüster.

München – Wenn der FC Bayern um die deutsche Meisterschaft kämpft, dann kommen sämtliche Promis zur Unterstützung herbeigeeilt. Sozusagen eine Ansammlung von Superhelden als emotionaler Support von der Tribüne.

Munich Avengers in der Allianz Arena gegen RB Leipzig: Heidi Klum und Tom Kaulitz Kai Plaume Annemarie und Wayne Carpendale uvm.

Arena-Geflüster zum Leipzig-Spiel: Munich-Avengers bringen FC Bayern keinen Erfolg

Unglücklich, wenn die Anwesenheit der Munich-Avengers dann dafür sorgt, dass die Bayern ihr Spiel am 33. Spieltag gegen RB Leipzig völlig grundlos mit 1:3 verlieren – und die Schale in dieser Saison vermutlich an den BVB abgibt.

Die Liste der Promis, die am Samstagabend in der Allianz Arena anzutreffen war, könnte vermutlich ewig fortgeführt werden. Am auffälligsten inszenierte sich natürlich Heidi Klum, die kurzerhand sogar als Beraterin des FCB-Vorstands fungierte. Dabei darf dann getrost außer Acht gelassen werden, dass Ehegatte Tom beim Performen von „Stern des Südens“ wenig textsicher agierte.

Heidi Klum und Ehemann waren ebenso im Stadion wie Kai Pflaume. Zufall? © Screenshot/Instagram/tz

Arena-Geflüster zum Leipzig-Spiel: Heidi Klum, Kai Pflaume und die Carpendales als FCB-Edel-Fans

Neben Heidi und Tom war ein Münchner Promi gesichtet worden, der gerne durch die bayerische Landeshauptstadt flaniert. Kai Pflaume tauchte ganz privat und ohne TV-Kameras in der Arena auf. Auffällig dabei: Nichts.

Etwas mehr Aufsehen brachte dann doch der Auftritt der Carpendales mit sich. Annemarie samt Nachwuchs und ihr Wayne waren nämlich bestens ausgestattet und trugen natürlich das neue Bayern-Trikot samt Flock stolz durch die Arena.

Da war es fast schon angenehm, dass Manuel Neuer, gänzlich in Prada gekleidet, direkt vor den Presseplätzen Platz nahm. Bei so viel Star-Auflauf tat eine sportliche Note in der Arena dann auch mal gut.

Manuel Neuer überrascht mit Geste: Arena-Geflüster zum Leipzig-Spiel

Vermutlich wird es das letzte Mal gewesen sein, dass der Bayern-Kapitän eine Heimpartie an der Seite der Journalisten verfolgt. Nächste Saison dürfte er wieder auf dem Platz stehen. Falls du das liest, Manu: Schee war‘s!

Zum Abschied überraschte Neuer dann noch mit einer netten Geste. Als sich der Keeper mit seinen stattlichen 1,93 Meter beim „Steht auf, wenn ihr Bayern seid“, erhob, schaute er zunächst etwas grimmig in Richtung Sitznachbar und Youngster Paul Wanner, der nicht sofort aufgesprungen war.

Anschließend erkundigte er sich, ob man noch alles sehe und das Geschehen verfolgen könne. Ein kurzes Zwinkern, ein gehobener Daumen und das Thema war geklärt. Einfach fein, der Manu.

Thomas Müller überraschte mit seiner Schuhwahl nach der Pleite gegen RB Leipzig. © tz

Arena-Geflüster zum Leipzig-Spiel: Thomas Müller überrascht mit Schuh-Wahl in der Mixed Zone

Als es nach Abpfiff dann emotional wurde, weil Joshua Kimmich mit seinen Tränen und Benjamin Pavard sowie Joao Cancelo mit ihrem Fan-Abschied zu tun hatten, ging‘s wie üblich in die Mixed Zone.

Dort gab‘s dann kurze Einblicke in die Kabinen-Stimmung der Bayern und ein bemerkenswerter Schuh-Auftritt von Thomas Müller. In ungewohnten Sneakern mit Graffiti-Print trat der Ur-Bayer vor die Journalisten. Woraufhin die Frage gestellt werden muss: Was passiert mit Leuten, die solche Schuhe in, sagen wir, Otterfing tragen?

Vielleicht will man das nach so einem Abend aber auch gar nicht wissen … (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak