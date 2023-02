Bayern-Aufstellung gegen Mainz ist da! Nagelsmann bringt Cancelo

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern trifft am Mittwochabend (1. Februar) im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Mainz 05. Wie stellt Julian Nagelsmann auf?

Update vom 1. Februar, 19.38 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Julian Nagelsmann bringt tatsächlich Joao Cancelo von Anfang an. Der Portugiese startet als Linksverteidiger, dafür bekommt Davies eine Pause.

Bayern-Aufstellung: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo – Kimmich – Sané, Müller, Musiala, Coman – Choupo-Moting

Update vom 1. Februar, 16.32 Uhr: In gut drei Stunden werden wir die Aufstellung der FC Bayern für das Achtelfinale im DFB-Pokal bekommen. Dabei stellt sich die Frage: Darf Joao Cancelo direkt von Beginn an ran? Fit sei der Neuzugang, wie Julian Nagelsmann am Dienstag verriet.

Gut möglich, dass der Portugiese als gegen Mainz 05 beginnen wird. Nur auf welche Position? „Er hat bei City öfter auf links gespielt“, sagte Nagelsmann bei Cancelos Vorstellung. Bekommt daher Alphonso Davies eine Pause? Oder vertraut der Coach seinem eingespieltem Team in diesem so wichtigen Spiel für die Bayern?

Lässt Julian Nagelsmann im Pokal gleich Neuzugang Joao Cancelo ran? © IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Aufstellung gegen Mainz: Sorgen um Sommer und Ulreich

Update vom 1. Februar, 10.37 Uhr: Der FC Bayern sorgt sich vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim FSV Mainz um seine Torhüter. Der neue Stammkeeper Yann Sommer soll nach Problemen im Adduktorenbereich laut Trainer Julian Nagelsmann einsatzbereit sein. Dies dürfte jedoch nicht für Ersatzmann Sven Ulreich gelten.

„Ulle ist im Training auf die Faust gefallen, hat eine Prellung an der Rippe im Übergang zum Knorpel, das ist ein Schmerz-Thema“, sagte Nagelsmann. Der Routinier fahre zwar mit, doch es sehe „aktuell nicht so aus, dass er zur Verfügung stehen könnte“. Die beiden Youngster Johannes Schenk (20) und Tom Ritzy Hülsmann (18) dürften somit auf der Bank Platz nehmen.

FC Bayern in Mainz: So könnten Nagelsmann sein Team aufstellen

Erstmeldung vom 31. Januar: München – Mit einem kleinen Rucksack Vorfreude dürfte Julian Nagelsmann am Mittwoch (1. Februar) nach Mainz reisen. Dort ist der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Gast.

Die gewisse Positivität kommt allerdings nicht aus den ersten Spielen in diesem Jahr. Da sind die Münchner nach drei Ligapartien bislang noch sieglos. Während Oliver Kahn sich aufgrund des K.o.-Charakters auf das Mainz-Spiel freut, geht Trainer Nagelsmann vermutlich auch wegen einer Personalie optimistisch in das DFB-Pokal-Achtelfinale.

Joao Cancelo (l.) könnte bereits in Mainz am Mittwochabend beginnen. © IMAGO / FC Bayern München/ Philippe Ruiz

DFB-Pokal: Bayern-Aufstellung bei Mainz 05 – „Habe mich noch nicht entschieden“

„Ich bin generell Optimist und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden“, so der 35-Jährige am Dienstag (31. Januar) auf der PK: „Ich gehe von einem sehr guten Spiel aus.“ Denn: Noch bevor der FCB-Coach diese Worte zum Besten gab, wurde der Sensations-Transfer Joao Cancelo an der Säbener Straße kurzerhand vorgestellt.

„Es war sehr spontan nach dem Frankfurt-Spiel, da hat Brazzo mir gesagt, dass was gehen könnte“, schilderte Nagelsmann den überraschenden Last-Minute-Transfer: „Dann habe ich gesagt: ‚Okay, dann machen wir‘s.‘“ Ob der Portugiese gegen Mainz gleich beginnt? „Er ist fit, könnte theoretisch spielen“, sagte Nagelsmann: „Aber ich habe mich noch nicht entschieden.“

Bayern-Aufstellung gegen Mainz: Nagelsmann-Plan mit Cancelo

Wo würde er beim FC Bayern eigentlich spielen? „Er ist ein offensivstarker Außenverteidiger, der einen Tick lieber rechts als links spielt“, weiß sein neuer Trainer: „Er hat viele Fähigkeiten. Er hat eine andere Charakteristik, als die Spieler, die wir auf der Position haben.“

Zuletzt gab es über die Aufstellung „viel Diskussion im Trainerteam“, wie Nagelsmann erklärte. Die vielen fitten Spieler seien der Grund. Allerdings weiß Nagelsmann auch: „Ich muss auch auf die Ergebnisse zuletzt reagieren und kann nicht immer die gleiche erste Elf bringen nach drei Spielen ohne Sieg.“

FC Bayern gegen Mainz: Darf Gravenberch dieses Mal ran?

Spieler wie Ryan Gravenberch, der vor dem Eintracht-Spiel bereits einen Startelfeinsatz in Aussicht gestellt bekam und dann letztlich doch nur auf der Bank saß, drängen ins Team. „Da muss ich einen Mittelweg finden“, sagte Nagelsmann. Auch Benjamin Pavard, der zuletzt als Rechtsverteidiger enttäuscht, wird künftig öfters im Zentrum zum Zuge kommen.

Leon Goretzka ist nach seinen muskulären Problemen wieder fit. Auch Joshua Kimmich und Yann Sommer, die nach dem Wochenende kleinere Blessuren hatten, sind laut Nagelsmann einsatzbereit. Fraglich ist, ob Jamal Musiala und Thomas Müller wieder gemeinsam beginnen dürfen – wirklich überzeugen konnte gegen die Eintracht keiner der beiden.

FC Bayern vor Mainz-Spiel: Blitz-Abschied von Sabitzer in Richtung England

Möglich, dass Müller im Sturmzentrum beginnt. Dort wirkte Eric Maxim Choupo-Moting zuletzt auch etwas unglücklich. Möglicherweise steht einer gar nicht mehr im Kader! Denn tz.de weiß: Marcel Sabitzer dürfte den FC Bayern am Deadline Day womöglich noch in Richtung Manchester United oder zum FC Chelsea verlassen.

Zudem positiv: Sadio Mané trainierte nach seiner Verletzung am Wadenbeinköpfchen aus dem vergangenen November erstmals wieder mit dem Ball. (smk)

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern bei Mainz 05

Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Sané, Gravenberch, Coman – Müller