Tuchel-Entscheidung steht: Bayern-Aufstellung gegen Wolfsburg ist da

Von: Marcel Schwenk, Luca Hartmann

Drucken Teilen

Für den FC Bayern steht am Mittwoch das letzte Spiel des Jahres an. In Wolfsburg fehlen erneut Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Die Aufstellung.

Update vom 19. Dezember, 19.23 Uhr: Die Startelf der Münchner ist fix, im Vergleich zum 3:0 gegen den VfB gibt es keine Veränderungen. Kimmich und Goretzka sind nicht mit von der Partie, wie zuvor schon berichtet wurde. Die komplette Aufstellung:

Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Pavlovic, Guerreiro – Sane, Musiala – Müller, Kane

Thomas Tuchel setzt gegen Wolfsburg auf dieselbe Startelf wie gegen den VfB Stuttgart. © Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Wie schon gegen Stuttgart: FC Bayern in Wolfsburg ohne Kimmich und Goretzka

Update vom 19. Dezember, 18.05 Uhr: Wie die Bild berichtet, fehlen Leon Goretzka und Joshua Kimmich dem FC Bayern in Wolfsburg. Bereits gegen Stuttgart fielen die beiden Mittelfeldspieler mit einem grippalen Infekt aus.

So sollen die deutschen Nationalspieler nicht rechtzeitig fit geworden und daher auch nicht mit dem Team nach Niedersachsen gereist sein. Gut möglich also, dass erneut Guerreiro und Pavlovic vor der Abwehr auflaufen werden.

Gegen Wolfsburg angeblich erneut außen vor: die Bayern-Stars Leon Goretzka und Joshua Kimmich. © Sven Hoppe/dpa

Bayern-Aufstellung gegen Wolfsburg: Goretzka und Kimmich fraglich

Update vom 19. Dezember, 17.50 Uhr: Noch etwas mehr als anderthalb Stunden, dann wird der FC Bayern seine Startelf für das Gastspiel in Niedersachsen bekanntgeben. Ein, zwei Fragen drängen sich im Vorfeld dazu auf.

Setzt Tuchel erneut auf den gegen Stuttgart starken Aleksandar Pavlovic in der Zentrale? Und sind Leon Goretzka sowie Joshua Kimmich, zu dem aktuell ein skurriles Wechselgerücht in den Medien kursiert, rechtzeitig fit geworden? Antworten darauf gibt es gegen 19.30 Uhr.

Bayern-Aufstellung in Wolfsburg: Unklarheiten im Mittelfeld

Erstmeldung vom 19. Dezember, 18.12 Uhr:

München/Wolfsburg – Jahresabschluss für den FC Bayern am Mittwochabend in der Fußball-Bundesliga!

Kurz vor der Winterpause trifft der FC Bayern auswärts auf den VfL Wolfsburg mit Ex-Trainer Niko Kovac. Der zuletzt stark ausgedünnte Bayern-Kader von Trainer Thomas Tuchel präsentierte sich am Sonntag im Spitzenspiel gegen VfB Stuttgart stark, ließ dem Verfolger beim 3:0 keine Chance. Auf welches Personal Tuchel im Spiel gegen den VfL setzen kann, ist jedoch noch unklar.

Bayern-Aufstellung gegen Wolfsburg: Tuchel-Rätsel um Kimmich und Goretzka – Plan B steht schon

„Wir hoffen, dass kein einziger kranker Spieler mehr dazu kommt“, sagte Tuchel angesprochen auf die zuletzt vielen Ausfälle. Besonders kalt hatte den Rekordmeister vor dem Spiel gegen die Stuttgarter der Ausfall von Leon Goretzka und Joshua Kimmich erwischt. Tuchel musste die Mittelfeldzentrale kurzfristig umbauen – Youngster Aleksandar Pavlovic und Raphaël Guerreiro spielten von Beginn an.

Ob Goretzka und Kimmich gegen Wolfsburg in den Kader zurückkehren, ließ Tuchel am Dienstag auf der Pressekonferenz offen. Bei den beiden sei es „fast ein stündliches Update“, so Tuchel. „Es wird sehr eng für die beiden“, betonte der Coach. Eine endgültige Entscheidung fällt wohl erst am Spieltag. Bei einem erneuten Ausfall haben Guerreiro und Pavlovic nach ihrem guten Auftritt wohl erneut Chancen auf einen Einsatz in der Startelf.

Der Einsatz von Leon Goretzka (links) und Joshua Kimmich (rechts) in Wolfsburg ist offen – Thomas Müller winkt ein erneuter Platz in der Startelf. © IMAGO/Revierfoto

Setzt Tuchel wieder auf Müller von Beginn an?

Von den restlichen Spielern seien alle einsatzbereit, erklärte Tuchel – abgesehen von jenen, auf die Tuchel ohnehin erst im neuen Jahr wieder zurückgreifen kann. Besonders in der Offensive fallen mit Nationalspieler Serge Gnabry (Muskelsehnenanriss) und Kingsley Coman (Muskelfaserriss) zwei potenzielle Spieler für die Startelf länger aus. Außerdem fehlen auch weiter die Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss).

In der Offensive dürfte Tuchel deshalb erneut von Beginn an auf Thomas Müller setzen, der gegen Stuttgart ein gutes Spiel zeigte und dessen Vertragsverlängerung bis 2025 am Dienstagnachmittag offiziell verkündet wurde. Neben dem Münchner Urgestein dürften wie am Sonntag Jamal Musiala und Leroy Sané gesetzt sein. Rechts hinten wird wohl wieder Konrad Laimer beginnen.

Dienstältester Profi jedes Bundesligisten: Nur einer gleichauf mit Thomas Müller Fotostrecke ansehen

Mögliche Bayern-Aufstellung gegen Wolfsburg - Besetzung in der Zentrale unklar

Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich (Guerreiro), Goretzka (Pavlovic) - Sané, Müller, Musiala - Kane

In der Defensive hatte sich die Lage für den Rekordmeister zuletzt wieder etwas entspannt. Matthijs de Ligt kehrte nach auskurierter Verletzung gegen Stuttgart in den Kader zurück. Damit standen Tuchel erstmals seit langem wieder drei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung. Auch Alphonso Davies, der gegen Stuttgart in der 87. Minute ausgewechselt werden musste und dem ein Ausfall drohte, wird laut Tuchel wohl gegen Wolfsburg dabei sein können. (LuHa)