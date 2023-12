Tuchel verrät auf Bayern-PK Stand bei Kimmich und Goretzka

Von: Luca Hartmann

Drucken Teilen

Vor dem Spiel gegen Wolfsburg äußert Bayern-Trainer Thomas Tuchel unter anderem zum Gesundheitszustand von Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Die Tuchel-PK zum Nachlesen im Ticker.

Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel | Dienstag, 13 Uhr

des mit Trainer | Dienstag, 13 Uhr Vor Spiel in Wolfsburg : Tuchel verrät Stand bei Kimmich und Goretzka

: Tuchel verrät Stand bei Kimmich und Goretzka Nach starkem Spiel in Stuttgart: Tuchel spricht über Youngster Pavlovic

Die Pressekonferenz ist beendet.

13.15 Uhr: „Ich weiß bis jetzt noch wenig über Lazio Rom“, gibt Tuchel zum Gegner im Champions-League-Achtelfinale zu. Es ist gut, dass wir zuerst auswärts spielen. Ich habe noch nie in Rom und gegen Lazio gespielt. Wir freuen uns auf diese Herausforderung. Wir sollten uns nicht von ihrer Tabellenkonstellation verleiten lassen. Das ist ein großer Traditionsverein mit tollen Fans“, so Tuchel. Der Anspruch sei aber ganz klar, das Viertelfinale zu erreichen.

13.13 Uhr: Wie fällt das Jahresfazit von Thomas Tuchel aus? „Ich bin kein großer Freund von Rückblicken. Das gleitet immer in so eine Sentimentalität ab. Von meiner Persönlichkeit schaue ich immer nach Vorne. Besonders vor dem letzten Spiel zurückschauen, passt nicht. Unsere Arbeit ist nach vorne gerichtet. Aber wir sind auf einem guten Weg“, so Tuchel. Für das neue Jahr wünscht sich der Coach nur „Gesundheit. Das ist das Wichtigste.“

13.11 Uhr: Als Nächstes wird Tuchel gefragt, ob Sven Ulreich nach Krankheit wieder in den Kader zurückkehrt. „Es sieht so aus, als wenn Daniel (Peretz, Anm. d. Red.) weiter im Kader steht“. Ulreich wird also vermutlich weiterhin fehlen.

13.09 Uhr: „Das ist nicht mein Thema“ sagt Tuchel schmunzelnd nach einer möglichen Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft. „Umso besser ist es auch für Julian Nagelsmann“.

Nach starkem Spiel in Stuttgart: Tuchel spricht über Youngster Pavlovic

13.07 Uhr: Wie geht es mit Alexander Pavlovic nach seinem starken Auftritt gegen Stuttgart beim FC Bayern weiter? „Wir wussten schon vorher, dass wir Aleks haben und was er kann. Er war schon immer stark im Training“, lobt Tuchel. Einen möglichen Transfer schließt er aber trotzdem nicht aus: „Niemandem ist geholfen, wenn Aleks mit 19 jetzt unsere Lösung auf dieser Position ist. Er bleibt auch im Kader, selbst wenn wir einen Spieler verpflichten, der unserer Meinung nach vom Profil, von der Erfahrung her unserer Mannschaft weiterhilft.“

13.05 Uhr: Die nächste Frage dreht sich um den Afrika-Cup und die Auswirkungen auf die Meisterschaft: „Stellen Sie sich vor, Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting, Anm. d. Red.) und MinJae (Kim, Anm. d. Red.) hätten auch noch gefehlt am Wochenende. Dann wären wir mit 12 Spielern angereist“, so Tuchel. „Die Vereine müssen die Spieler abstellen, das ist leider schon immer so. Aber wir wussten das bei der Vorbereitung auf die Saison und müssen damit umgehen“, erklärt der Trainer. Das Turnier soll jedoch keine Entschuldigung sein“. Ob Noussair Mazraoui nach seiner Verletzung überhaupt teilnehmen kann, ließ Tuchel offen.

13.03 Uhr: „Wir wollen besser im Ballbesitz sein. Gegen Stuttgart war es ein sehr spezielles Spiel. Unser Ziel ist schon mehr Ballbesitz zu haben. Das Ziel ist schon immer eine Antwort auf den Gegner zu haben“, erklärt Tuchel die Marschrichtung für das Spiel gegen Wolfsburg.

Tuchel verrät Stand bei Kimmich und Goretzka

13:01 Uhr: Die erste Frage dreht sich direkt ums Personal: „Es ist kein neuer Angeschlagener oder Verletzter dazugekommen. Bei Leon Goretzka und Joshua Kimmich ist es quasi ein stündliches Update. Es wird sehr eng für die beiden“, erklärt Tuchel. Beide hatten am Sonntag gegen Stuttgart erkältet gefehlt.

13.00 Uhr: Thomas-Tuchel ist da! Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 19. Dezember, 12.50 Uhr: In zehn Minuten beginnt die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel an der Säbener Straße. Wie steht es um die kranken und verletzten Spieler? Gleich erfahren Sie es.

Erstmeldung vom 19. Dezember: München – Nach der Machtdemonstration am vergangenen Sonntag gegen den direkten Verfolger aus Stuttgart steht für den FC Bayern nur drei Tage später das letzte Spiel des Jahres an. Am Mittwochabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) müssen die Münchner auswärts beim VfL Wolfsburg und Ex-Trainer Niko Kovač an. Die vielen Ausfälle bereiteten Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuletzt Sorgen, auf der Pressekonferenz wird er wohl Auskunft zum Münchner Lazarett geben.

Derzeit rangiert der Rekordmeister vier Punkte hinter Spitzenreiter Leverkusen auf Platz zwei, hat aber wegen des Spielausfalls gegen Union Berlin noch eine Partie weniger auf dem Konto, die erst im neuen Jahr nachgeholt wird. Die Werkself ist ebenfalls am Mittwochabend Zuhause gegen Bochum gefordert und will den Vorsprung auf die Bayern mit in den Januar nehmen.

Thomas Tuchel trifft im letzten Spiel vor der Winterpause mit dem FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. © Frank Hoermann/imago

Bayern-PK mit Thomas Tuchel im Live-Ticker

Trotz des Rückstandes auf Leverkusen zog Kapitän Manuel Neuer nach dem souveränen Erfolg gegen Stuttgart ein positives Hinrunden-Fazit. „Bis auf das Pokal-Aus sind wir absolut im Soll“, sagte Neuer. Mit einem Sieg in Wolfsburg und im Nachholspiel gegen Union im kommenden Jahr „wäre das eine sehr gute Hinrunde“, sagte der 37-Jährige.

Auf welches Personal Tuchel im letzten Spiel 2023 setzen kann, bleibt abzuwarten. Gegen Stuttgart waren neben den länger verletzten Serge Gnabry, Bouna Sarr, Kingsley Coman und Noussair Mazraoui auch plötzlich Leon Goretzka und Joshua Kimmich erkrankt ausgefallen. Gegen Stuttgart verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Verteidiger Alphonso Davies und droht auszufallen.

FC Bayern am Mittwochabend in Wolfsburg gefordert

Seit Montag ist auch klar, gegen welchen Gegner der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League spielt. Die Münchner treffen in der Königsklasse auf Lazio Rom. „Rom, wir kommen“, sagte der lächelnde Thomas Müller, dessen Vertragsverlängerung beim Rekordmeister inzwischen als sicher gilt und unmittelbar bevorsteht. (LuHa)