Bayern-Aufstellung ist da: Tuchel bringt Kimmich – Müller auf der Bank

Von: Korbinian Kothny, Florian Schimak

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch in der Champions League Galatasaray. Personell kann Coach Thomas Tuchel etwas durchatmen. Die Aufstellungen.

Update vom 8. November, 19.45 Uhr: Da ist die Aufstellung des FC Bayern! Joshua Kimmich beginnt, Konrad Laimer sitzt zunächst auf der Bank. Ansonsten die selbe Elf wie gegen den BVB.

Die Aufstellung des FC Bayern gegen Galatasaray

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Update vom 8. November, 18.14 Uhr: Bis auf die Personalie Kimmich scheint die Aufstellung des FC Bayern am Mittwochabend bereits festzustehen. Schwer vorstellbar, dass Thomas Tuchel an seiner starken Vier-Mann-Offensive etwas ändert.

Auch wenn Serge Gnabry wieder zur Verfügung steht. Allerdings wirkt der Nationalspieler nicht wirklich austrainiert und in Topform. Verständlicherweise nach Armbruch und Erkältung. Insofern dürften Coman, Musiala, Sané und Kane auch gegen Galatasaray wieder beginnen.

Update, 8. November, 17 Uhr: In gut drei Stunden wissen wir, wie Trainer Thomas Tuchel seinen FC Bayern in der Champions League gegen Galatasaray ins Rennen schicken wird. Eine Sache steht derweil schon fest: Joshua Kimmich wird beginnen. Das kündigte der Coach am Dienstag bereits an.

Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wer an Kimmichs Seite im zentralen Mittelfeld auflaufen wird: Leon Goretzka oder Konrad Laimer? Vieles spricht dafür, dass Goretzka zunächst den Vorzug erhält und Laimer erst einnal eine Pause bekommt.

Joshua Kimmich (l.) wird in der Champions League wieder in der Startelf von Trainer Thomas Tuchel stehen.

Tuchel löst Aufstellungs-Rätsel um Bayern-Star Kimmich

Update vom 8. November, 11.20 Uhr: Der FC Bayern kann gegen Galatasaray fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Matthijs de Ligt und Raphaël Guerreiro fehlen Thomas Tuchel am Mittwoch in der Champions League. Dennoch wird der FCB-Coach seine Aufstellung genau abwägen müssen: Leon Goretzka und Dayot Upamecano feierten erst am Wochenende in Dortmund ihr Blitzcomeback.

Gut möglich, dass Tuchel gerade Upamecano nach seiner Muskelverletzung nochmal eine Verschnaufpause gibt. Goretzka würde dann wohl in die Innenverteidigung rücken. Und auch Konrad Laimer könnte eine Pause bekommen, die Chance für Youngster Aleksandar Pavlovic?

Erstmeldung vom 7. November: München – Nach der Gala ist vor Gala …

Am Samstag fegte der FC Bayern mit 4:0 in Dortmund über den BVB hinweg, nun steht am Mittwoch schon wieder das nächste wichtige Spiel an. Dieses Mal kommt Galatasaray in der Champions League nach Fröttmaning.

Joshua Kimmich Geburtsdatum: 8. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern erwartet Galatasaray in der Champions League: „Wurden verleitet, Fehler zu machen“

Im Hinspiel vor zwei Wochen tat sich das Team von Trainer Thomas Tuchel in Istanbul sehr schwer mit dem türkischen Meister. Daher sind die Bayern gewarnt. „Es war ein sehr enges Spiel“, so der Bayern-Coach am Dienstagmittag auf der Pressekonferenz zum Stresstest damals im RAMS Park: „Wir wurden verleitet, Fehler zu machen.“

Damit diese nicht wieder passieren, will Tuchel nach dem grandiosen Sieg über den BVB vom Wochenende möglichst wenig ändern. Allerdings drängt Joshua Kimmich zurück ins Team. In Dortmund hatte der 28-Jährige rotgesperrt gefehlt. Bringt ihn Tuchel direkt wieder von Beginn an?

Thomas Tuchel wird Joshua Kimmich am Mittwoch gegen Galatasaray in die Startelf berufen.

Bayern-Aufstellung gegen Galatasaray: Neuer spricht sich klar für Kimmich aus

Wenn es nach Manuel Neuer geht, dann in jedem Fall. Der 37-Jährige sprach sich auf der PK ganz klar für einen Kimmich-Einsatz gegen Galatasaray aus. „Wenn ich die Wahl habe, ein Team mit Jo aufzustellen und er steht zur Verfügung, würde ich immer Jo aufstellen. Er ist ein Leader und will immer gewinnen“, sagte der Bayern-Kapitän.

Tuchel sah das auf Nachfrage dann ähnlich und ließ durchblicken, dass Kimmich gegen Gala wieder in die Startelf zurückkehren wird. Auch, weil er gegen Heidenheim am Samstag noch einmal pausieren muss.

Bayern-Aufstellung gegen Galatasaray: Pause für Laimer? Goretzka und Upamecano fit

Bei Leon Goretzka und Dayot Upemaceno sieht es nach deren Blitz-Comeback beim BVB zudem sehr gut aus. „Die erste Reaktion war von beiden sehr positiv“, so Tuchel: „Jetzt gerade gehe ich unter Vorbehalt des Abschlusstrainings davon aus, dass beide einsatzfähig sind.“

Einzig Matthijs de Ligt und Raphaël Guerreiro sind für die Königsklasse am Mittwoch keine Option. Allerdings soll der Portugiese gegen Heidenheim in den Kader zurückkehren.

FC Bayern gegen Galatasaray: Wie stellt Tuchel seine Mannschaft auf?

Daher dürfte Tuchel an seiner erfolgreichen Elf gegen Galatasaray wenig ändern. So dürfte Konrad Laimer eine kleine Pause bekommen und sich mit Goretzka vermutlich die Spielzeit auf der Sechs an der Seite von Kimmich teilen.

Oder überrascht Tuchel gar mit einem Youngster? Der Coach sang nämlich zum Abschluss der PK am Dienstagmittag ein kleines Loblied auf Aleksandar Pavlovic. „Er trainiert sehr gut, er ist extrem fleißig und ein wahnsinnig netter Kerl“, so Tuchel, der zudem verriet, dass Pavlovic eine schwere Grippe zuletzt zu schaffen machte: „Es sind alle Voraussetzung gegeben, dass er seinen Weg gehen kann. Ich war sehr zufrieden mit seiner Leistung in Dortmund. Das wird nicht sein letztes Spiel gewesen sein.“ (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak