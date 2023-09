Keine 1, nur zwei Mal die 2: Die Bayern-Noten zum Spitzenspiel gegen Leverkusen

Von: Hanna Raif, Florian Schimak, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern empfing zum ersten Spitzenspiel der Saison Bayer Leverkusen in der Allianz Arena. Die Noten und Einzelkritik zum Auftritt des Rekordmeisters.

München – Das erste echte Spitzenspiel der noch jungen Saison stand an!

Als Tabellenführer reiste Bayer Leverkusen am Freitagabend in die Allianz Arena und damit in das Wohnzimmer des FC Bayern. Für die Münchner war aus tabellarischer und emotionales Sicht ein besonderes Spiel, beginnt doch am Samstag in München das Oktoberfest.

Harry Kane lässt FC Bayern im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen früh jubeln

Ohne Youngster Jamal Musiala, aber dafür mit Joshua Kimmich und Thomas Müller begannen die Münchner in der Startelf. Etwas überraschend begann Konrad Laimer als Rechtsverteidiger.

Es dauerte keine sieben Minuten und schon klingelte es im Kasten der Werkself. Edmond Tapsoba verlängerte eine scharf getretene Ecke von Leroy Sané auf den zweiten Pfosten, wo Harry Kane glockenfrei stand und per Kopf das frühe 1:0 (7.) für die Münchner erzielte.

Der FC Bayern traf am 4. Spieltag in der Allianz Arena auf Bayer Leverkusen. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Sané, Goretzka und Gnabry verpassen erneute Bayern-Führung knapp

Anschließend verpassten die Bayern nachzulegen und Leverkusen kam besser ins Spiel. In der 24. Minute verwandelte Grimaldo einen Freistoß aus knapp 18 Metern traumhaft zum 1:1-Ausgleich ins Dreieck. In der 35. Minute hatten die Bayern dann in Form von Thomas Müller und Serge Gnabry eine Doppel-Chance, doch erst Hradecky und dann Tah klärten jeweils auf der Linie.

Kurz vor der Pause setzte Sané einen Schuss vom Strafraum Millimeter neben das Tor, dann scheiterte Leon Goretzka per Kopf an Hradecky und Gnabry verpasste ebenfalls ganz knapp die Führung für den FC Bayern. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Mathys Tel und Leon Goretzka lassen FC Bayern jubeln – aber nur kurz

Im zweiten Durchgang war es dann zunächst wieder Hradecky, der abermals herausragend, dieses Mal gegen Kane reagierte und so den zweiten FCB-Treffer verhinderte. Anschließend entwickelte sich eine intensive Partie, ohne klare Torchancen. Bereits in der 78. Minute hatten die Münchner dann Glück, als Wirtz nur den Pfosten traf.

In der 86. Minute schlug dann wieder Super-Joker Mathys Tel zu! Der junge Franzose dribbelte über links und legte mustergültig in die Mitte, wo Goretzka den Ball nur noch zum 2:1 über die Linie drücken musste.

Bitte für den FC Bayern. In der Nachspielzeit foulte Alphonso Davies Hofmann und nach VAR-Entscheidung traf Palacios zum 2:2-Endstand (90.+4).

Sven Ulreich

Beim ersten Gegentreffer war er machtlos, der Freistoß von Grimaldo war unhaltbar. Nach rund 30 Minuten stand er bei einer Chance von Boniface aus spitzem Winkel gut. Note: 3

Konrad Laimer

Nach vier Minuten vergab er eine Chance zur Führung. Konnte einen Konter über Wirtz nach 20 Minuten gut unterbinden. Er erkämpfte sich viele Bälle. Sehr aktiv - später auch im Mittelfeld. Note: 3 (ab 85. Matthijs de Ligt: o.B)

Dayot Upamecano

Hatte seine Probleme mit Stürmer Boniface, war auch vor dem Pfostenschuss von Witz in der Schlussphase nur Begleitschutz. Note: 4

Minjae Kim

Der Südkoreaner hatte einige Monster-Aktionen in der Abwehr, er schmiss sich in jeden Zweikampf. Ein sehenswerter hoher Ball in die Spitze auf Gnabry. Note: 2

Alphonso Davies

Hatte in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Aktionen. Frimpong hielt ihn defensiv auf Trab. Unkluges Foul zum Elfmeter-Ausgleich der Leverkusener. Note: 4

Joshua Kimmich

Der Nationalmannschaft fehlte er zuletzt aufgrund muskulärer Probleme. Gegen Leverkusen biss der Sechser auf die Zähne. Ein ordentlicher Auftritt, aber auch mit ein paar ungewohnten Fehlpässen. Note: 3 (ab 61. Noussair Mazraoui: Der Marokkaner fügte sich rechts hinten nahtlos ein. Note: 3)

Leon Goretzka

Teilweise mit Problemen im Positionsspiel. Offensiv hatte der zentrale Mittelfeldspieler ein paar Chancen, unter anderem kurz vor der Pause. Dann erzielte er das zwischenzeitliche 2:1, wie eine Befreiung für ihn. Note: 3

Leroy Sané

Einer der auffälligeren Bayern-Stars. Er bereitete das 1:0 per Eckball vor. Kurz vor der Halbzeit scheiterte er mit einem Schuss an Hradecky. Note: 3

Thomas Müller

Der Kapitän war sehr aktiv und bemüht. In der 35. Minute traf er beinahe per Kopf. Hatte auch ein paar Ballverluste. Note: 3 (ab 61. Jamal Musiala: Comeback nach seinem Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Note: 3

Serge Gnabry

Im Eins-gegen-eins blieb er häufig hängen. Aber vor der Pause tauchte er ein paar Mal gefährlich vor dem Leverkusener Tor auf - ohne nennenswerten Erfolg. Note: 4 (ab 70. Mathys Tel: o.B.)

Harry Kane

Der Stürmer holte sich viele Bälle weit hinten. Das 1:0 erzielte er per Kopf - sein 300. Vereinstor. Nach 57 Minuten belohnte er sich fast erneut. Note: 2 (ab 85. Eric Maxim Choupo-Moting: o.B)

Aus der Allianz Arena berichten Manuel Bonke, Philipp Kessler, Hannah Raif und Florian Schimak