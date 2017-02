Müller mit Blick auf die CL: „Müssen den Trainer unterstützen“

München - In der Rolle als Edel-Reservist versucht Thomas Müller abseits des Platzes seinem Team zu helfen. Nach dem Pokalsieg gegen Wolfsburg nahm er deswegen die Medien in die Pflicht!

Thomas Müller ist nicht nur ein starker Angreifer (in Normalform), sondern auch ein starker Auswechselspieler! Das hat er nach dem Pokalerfolg gegen Wolfsburg bewiesen. Müller musste einmal mehr 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen, für ihn spielte Thiago nach überstandenem Muskelfaserriss. In der Rolle als Edel-Reservist versucht der 27-Jährige dann eben abseits des Platzes seinem Team zu helfen. Nach dem Pokalsieg gegen Wolfsburg nahm er deswegen die Medien in die Pflicht!

„Wir müssen jetzt mal alle überlegen, wo wir hin wollen“, startete Müller seine Mediator-Rede. Dann fügte er in Richtung Journalisten an: „Wenn ihr von einem Champions-League-Finale berichten wollt, dann solltet ihr auch mal überlegen: Wie kommen wir da raus, statt zu versuchen, uns auseinander zu schreiben. Einen gewissen Einfluss auf das Umfeld habt ihr auch!“

Wenn Spieler Selbstkritik üben, werde das gleich genutzt, um von einer Krise zu sprechen. Darum fordert der in dieser Saison meist glücklose Offensivakteur Vertrauen in die Arbeit von Trainer Carlo Ancelotti – auch in Sachen Personalauswahl: „Wir müssen den Trainer unterstützen, der weiß schon, was er tut!“

Also ging Mediator Müller mit gutem Beispiel voran und sah das Pokalspiel als Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es noch nicht die große Erleuchtung gewesen sei. „Wir haben unsere Punkte eingesammelt, das ist auch eine Qualität“, befand der FCB-Angreifer. Und trotzdem: Auch Teamplayer Thomas weiß um die angespannte Situation beim FCB, der 2017 in keiner Partie spielerisch überzeugen konnte. Vor allem für das anstehende CL-Achtelfinale gegen den FC Arsenal nimmt er die Mannschaft in die Pflicht: „Das Achtelfinale ist für die Stimmung für den weiteren Verlauf der Saison sehr wichtig. Diese K.o.-Spiele sind immer hochbrisant, weil Anspruch und Wirklichkeit dann immer näher zusammenrutschen. Und wenn die weit auseinander sind, dann gibt es Ärger!“

FCB-Trainingsbilder: Müller schuftet fürs Startelf-Comeback Zur Fotostrecke

Das sieht auch Teamkollege Arjen Robben so, der im Hinblick auf das Spiel gegen Arsenal von einer „Woche der Wahrheit“ spricht. Für das Spiel gegen die Londoner müsse sich die Mannschaft sehr gut vorbereiten. „Da kommt eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Normalerweise sind wir immer da, wenn es drauf ankommt – ich hoffe nächste Woche auch“, meint der Holländer.

Jeder müsse sich bewusst machen, dass die aktuelle Leistung noch nicht reiche. Darum gab Robben nach dem Wolfsburg-Sieg auch gleich die Marschroute für das CL-Achtelfinal-Hinspiel vor: „Wir müssen versuchen, das Spiel zu kontrollieren und auf Konter aufpassen und von der Ordnung her manchmal besser stehen, defensiv wie offensiv. Wir müssen in jedem Spiel Vollgas geben!“

Manuel Bonke, Sven Westerschulze