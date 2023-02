Einzelkritik zur Bayern-Pleite in Gladbach: Zwei Mal die Note 6

Von: Boris Manz, Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern war in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der FCB-Stars.

Mönchengladbach – Der FC Bayern muss eine bittere Pille im Meisterschaftsrennen schlucken. Nach dem Achtungserfolg in der Champions League, folgte die Ernüchterung in der Bundesliga. Ausgerechnet gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach verlor der Rekordmeister am Samstagnachmittag das erste Pflichtspiel im Jahr 2023.

FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach in der Einzelkritik: Upamecano sieht rot

Wie im Hinspiel erwischte Dayot Upamecano einen rabenschwarzen Tag. Nach acht Minuten musste der französische Nationalspieler mit der Roten Karte vom Feld. Und es kam noch bitterer: Nur ein paar Minuten später folgte die Gladbacher Führung durch Lars Stindl. Eric Maxim Choupo-Moting gelang zwar der Ausgleich, doch Jonas Hofmann (55.) und Marcus Thuram (84.) sorgten für die zweite Saisonniederlage. Der Anschlusstreffer von Mathys Tel kam zu spät.

Die Einzelkritik der tz zum des FC Bayern.

Der FC Bayern verlor mit 2:3 bei Borussia Mönchengladbach. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Yann Sommer

Zeigte einige gute Paraden bei seiner Rückkehr und war bei den Gegentoren machtlos. Den ersten Gladbacher Treffer hätte er mit ein paar Zentimeter mehr vielleicht sogar gehalten. Note: 3

Benjamin Pavard

Benjamin Pavard: Derzeit ist der Franzose der Verlässlichkeit in Person im Münchner Defensivverbund. Hatte gegen die quirligen Gladbacher Offensive alle Hände voll zu tun. Kam beim 1:3 gegen Thuram allerdings zu spät. Note: 4

Dayot Upamecano

Mit seiner Roten Karte nach acht Minuten erwies er seiner Mannschaft einen Bärendienst - auch im Hinblick auf das Spitzenspiel gegen Union Berlin nächsten Sonntag, dass Upamecano nun verpassen wird. Da nutzt es auch nichts, dass die Entscheidung mehr als streitbar war. Note: 6

Daley Blind

Zu Beginn ein solides Startelf-Debüt des Niederländers, der seinen Part in der Defensive zuverlässig erledigte. An beiden Gegentreffer in der zweiten Hälfte allerdings maßgeblich beteiligt. Note: 5

Serge Gnabry

Serge Gnabry: Durfte sich mal wieder in der Startelf versuchen - und enttäuschte erneut auf ganzer Linie. Note: 6 (ab 46. Leroy Sané: Häufig am Ball und im Dribbling nur schwer zu stoppen. Verzettelte sich dann aber zu häufig. Note: 4)

Das war zu wenig: Joshua Kimmich und der FC Bayern verlieren in Mönchengladbach. © Imago/Uwe Kraft

Joshua Kimmich

Nach dem Platzverweis phasenweise als Abwehrchef im Zentrum der Dreierkette, allerdings fiel in dieser Phase auch das zweite Tor Hausherren. Kurz danach wieder im Mittelfeld, wo er sich freilich sichtbar wohler fühlte. Kurz nach der Halbzeit mit einem guten Torschuss knapp über die Latte. Note: 4

Ryan Gravenberch

Im Zweikampf bemüht und präsent, aber ohne die nötige Durchschlagskraft nach vorne. Note: 4 (ab 46. Jamal Musiala: Tat sich schwer, nach seiner Einwechslung ins Spiel zu finden. Verlor den Zweikampf vorm 1:2. Startete nach Absprache mit dem Trainerteam wegen Belastungssteuerung von der Bank. Note: 4)

Leon Goretzka

Mitte der ersten Hälfte staubte er den trägen Gnabry zusammen. Selbst aber auch unauffällig. Note: 4 (ab 62. Matthijs de Ligt: Mit mutigen Grätschen und harten Zweikämpfen gewohnt präsent. Note: 3)

Thomas Müller

Thomas Müller: Nächste heftige Watschn für die Vereinsikone: Müller wurde nach dem Platzverweis gegen Upamecano von Trainer Julian Nagelsmann taktischer Natur geopfert. Note: o.B. (ab 16. João Cancelo: Offensiv immer ein Gefahrenherd, aber die Präzision aus den ersten Auftritten in München fehlt weiterhin. Note: 3)

Alphonso Davies

Wie schon in Paris auch in Gladbach mit einer Leistungsteigerung und einer Torvorlage. Darüber hinaus gelangen ihn einige sehenswerte Dribblings - aber ohne den gewünschten Erfolg. Note 3

Eric Maxim Choupo-Moting

Treffer erzielt, Aufgabe erfüllt. Mehr aber auch nicht. Note: 3 (ab 62. Mathys Tel: Der junge Franzose erzielte den Anschluss zum 2:3 und belohnte sich für sein Engagement. Note: 3)