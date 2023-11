FC Bayern blamiert sich bis auf die Knochen: Viermal die Note 5 beim Pokal-Debakel

Von: Florian Schimak, Vinzent Tschirpke

Der FC Bayern war in der 2. Runde im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Eigentlich ein einfaches Los, oder? Die Noten und Einzelkritik zum Auftritt der Bayern-Stars.

Saarbrücken/München – Eigentlich hatte sich der FC Bayern eine lockere Partie in der 2. Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken erhofft. Doch aufgrund der heftigen Regenfälle in den Tagen vor der Partie war klar, dass das Match eine richtige Pokalschlacht werden würde.

Zu allem Überfluss verletzte sich noch Matthijs de Ligt noch in der ersten Hälfte am Knie und vergrößerte so die Defensivsorgen von Trainer Thomas Tuchel.

Doch das war nicht der größte Schock für den Rekordmeister. Denn in der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte der Drittligist das 2:1 und sorgte somit für das vorzeitige Pokal-Aus des FC Bayern.

Die Noten und die Einzelkritik zum Auftritt der Bayern-Stars in Saarbrücken.

Manuel Neuer

Wurde in seinem zweiten Einsatz nach Verletzung zunächst wenig gefordert. Forderte regelmäßig Bälle im Aufbauspiel, setzte die ungewohnte Viererkette damit jedoch unter Druck. War beim Gegentor machtlos. Note: 3

Bouna Sarr

Der Rechtsverteidiger kam zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit August 2021. Wirkte spätestens ab der Saarbrückener Drangphase vor der Halbzeit überfordert. Fiel auch danach durch Unkonzentriertheiten auf. Note: 5 (ab 60. Serge Gnabry, o. B.)

Matthijs de Ligt

Erwischte einen ganz bitteren Abend: Setzte nach 19 Minuten zur Grätsche an und verletzte sich am Knie. Verließ humpelnd den Platz und verschwand direkt in den Katakomben. Note: o. B. (ab 24. Konrad Laimer: Kam in eine verunsicherte Elf und ließ die Zentrale zu oft offen. Note: 4)

Minjae Kim

Spielte einen unnötig riskanten Pass auf Krätzig, der zum Gegentor führte. Hatte auch ansonsten seine Probleme, in der ungewohnten Abwehr die Abstände zu halten. Oft unkonzentriert im Spielaufbau, dazu wenig aggressiv gegen den Ball. Note: 5

Alphonso Davies

Hatte Mühe, die linke Abwehrseite dichtzuhalten – und ließ immer wieder Räume offen für Saarbrückener Angriffe. Blieb nach vorne komplett blass. Note: 5

Joshua Kimmich

Musste aufgrund seiner Zwei-Spiele-Sperre in der Bundesliga nicht geschont werden. War bemüht, dem Spiel Struktur zu verleihen. Rückte nach de Ligts Verletzung in die IV und schlug sich in ungewohnter Rolle ordentlich. War aber oft unabgestimmt im Zusammenspiel mit Kim. Note: 4

Frans Krätzig

War von Beginn an bemüht, sein Startelf-Debüt zu rechtfertigen. Wirkte dabei überdreht, sorgte nach Ballverlust für die erste Halbchance der Saarbrückener (9. Minute). Hatte auch danach Probleme, sich mit seinem neuen Partner Konrad Laimer auf der Sechs abzustimmen. Verlor vor dem Ausgleichstor den Ball. Note: 5 (ab 60. Jamal Musiala, o. B.)

Mathys Tel

Sorgte mit seinen Dribblings immer wieder für Beschäftigung in der Saarbrückener Defensive. Hatte insgesamt wenig Durchschlagskraft, was allerdings auch an der fehlenden Unterstützung von Alphonso Davies lag. Note: 4

Thomas Müller

Zuletzt sagte Thomas Tuchel über den Spielmacher, dass er Müller nicht erst einwechseln wollte, als das Spiel schon entschieden war. Diesmal spielte der 34-Jährige für den erkälteten Jamal Musiala von Anfang an – und traf in der 16. Minute zum 1:0. Holte sich danach lachend einen Handschlag vom Trainer, verlor mit zunehmendem Spielverlauf aber immer mehr den Faden. Note 3.

Leroy Sané

Behielt als einzige Offensivkraft seinen Startelfplatz und zeigte schnell, wieso: Sorgte mit einigen Sprints in die Tiefe für Gefahr und half zudem immer wieder hinten aus. Einer der wenigen Lichtblicke im schwachen Münchner Angriff. Note: 3 (ab 60. Kingsley Coman, o. B.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Wirkte zu Beginn in der Offensive wenig eingebunden und hatte Schwierigkeiten, am Kombinationsspiel teilzunehmen. War danach bemüht, sich häufiger fallen zu lassen und mehr Aktionen zu sammeln. Insgesamt blass. Note: 4

