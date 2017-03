Müller trifft in Gladbach: „Ganz schön auf die Tube gedrückt“

Mönchengladbach - Die Bayern schlagen Borussia Mönchengladbach durch das zweite Saisontor von Thomas Müller und enteilen der Konkurrenz. Nur Robbéry schmollen.

So lässt es sich doch in die Länderspielpause gehen. Der FCB gewinnt auch in Gladbach 1:0 (0:0), liegt nach der Leipziger Pleite in Bremen mittlerweile 13 Punkte vor RB und kann sich eigentlich schon zum fünften Meistertitel in Folge gratulieren. Und wo wir schon mal bei guten News sind: Es müllert wieder, denn den entscheidenden Treffer beim Sieg gegen die Fohlen durfte sich nach langer Durststrecke wieder mal Thomas Müller auf seine Visitenkarte schreiben. Sein Fazit bei Sky: „Wir wussten um die Situation (RB-Pleite, d.Red.) und haben ganz schön auf die Tube gedrückt. Aber so ist es nun mal im Fußball. Heute haben wir gefühlt richtig Gas gegeben und zur Halbzeit steht es trotzdem noch 0:0. So war die Arbeit aber dann doch nicht umsonst.“ Sechster Sieg in Folge, seit 19 Spielen ungeschlagen – die Münchner laufen heiß.

Wie die Partie begann? Wie jedes Bayern-Spiel gefühlt. Die Roten mit dem Bällchen am Fuß und meistens in der Hälfte der Borussia zugange. Die Hausherren hingegen in eigenen Sechzehner eingeigelt und immer wieder auf Konter aus, wenn sich die Gelegenheit bot. Und sie kam, relativ schnell sogar. Minute fünf: Ecke Gladbach, das Leder wird im Sechzehner kreuz und quer geklärt und fällt Jantschke vor die Füße. Er holt aus, doch Martínez grätscht in letzter Minute dazwischen.

Dabei blieb es, zumindest aus Sicht der Fohlen. Der Rest war: Bayern. Oder noch besser: Die reifen Bayern, denn die Elf mit dem Altersschnitt von 30 Jahren und zehn Tagen war die älteste Truppe seit 2006. Machte aber nichts. Bayern dominierte. Bayern drückte. Und Bayern bekam Chancen. Die dickste zwei Minuten vor der Halbzeit: Robben machte den Robben, zog von rechts außen nach links innen und zimmerte die Kugel ans Kreuzeck. Von dort fiel das Leder auf den Kopf des lauernden Lewandowski und den Kopfball parierte Gladbach-Goalie Sommer sensationell.

Müller trifft beim Jubiläum

Just danach ging es in die Kabine zum Pausentee. Und die Roten brauchten ihn, denn sie investierten viel. Und mussten in Hälfte zwei weitere 20 Minuten anlaufen, bis sie dafür belohnt wurden. Die 63. Minute: Der bärenstarke Thiago hebt den Kopf, sieht den startenden Müller und serviert ihm die Kugel in den Sechzehner punktgenau auf den Fuß. Annahme mit dem linken, Abschluss mit dem rechten und schon stand es 1:0. Es war sein zweites Saisontor und im 250. Bundesligaspiel sein 93. Tor, eines mehr als Elber.

„Wenn man die Saison sieht, weiß ich nicht, ob das ein klassischer Müller war“,, flachste der Torschütze. „Dass ich es noch drin habe, weiß ich. Es macht Spaß mit den Jungs und beim Jubel hat man gesehen, dass sie es mir gegönnt haben.“

Aber einem sah man an, dass er eine dicke Krawatte hatte: Arjen Robben. Als Ancelotti ihn in Minute 85 runternahm, brannte der Holländer vor Wut. Müller kannte den Grund. „Da sieht man, dass das Feuer in ihm noch brennt“, meinte er hinterher. „Er meint wohl die Situation, in der er frei war und Lewy den Abschluss gesucht hat. Aber auch Fußballer sind Menschen. Und weil es bei 13 Punkten Vorsprung immer noch kribbelt, stehen wir auch vorne.“ Hinten raus wurde es noch das ein oder andere Mal brenzlig, aber die Münchner ließen nichts anbrennen. Wie auch in den vergangenen 18 Spielen, in denen Bayern ungeschlagen blieb. Und jetzt? Erst mal Füße hochlegen...

Es müllert wieder: FCB besiegt Gladbach - Bilder und Noten vom Spiel Zur Fotostrecke

Zum Nachlesen: Der Sieg der Bayern in Mönchengladbach im Live-Ticker. Außerdem äußerte sich Max Eberl zu den Gerüchten, um seine Zukunft. Er wurde deutlich als es um ein Engagement beim FC Bayern ging.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!