Müller über Formkrise: „Ich gehe wenig produktive Wege“

München - Nach wie vor scheint bei Thomas Müller in dieser Saison der Wurm drinnen zu sein. Er selbst geht mit seinen bisher gezeigten Leistungen kritisch um, glaubt jedoch auch an die Wende.

"Ich gehe weite Wege, die aber wenig produktiv sind", sagte der 27-Jährige im Interview mit Yahoo Sport. In den letzten beiden Spielen habe er keine Position gefunden, wo er anspielbar war, "das war enttäuschend", sagte Müller.

Müller, der in der laufenden Saison erst einmal traf und im vergangenen Bundesligaspiel gegen Bremen kein Mal aufs Tor schoss, fügte hinzu, dass er in seiner Spielweise von seinen Mitspielern abhängig sei: "Ich kann mir nicht selbst eine Torchance kreieren, indem ich mir an der Mittellinie den Ball abhole und fünf Mann ausdribble. Ich muss ins Kombinationsspiel eingebunden sein."

Müller: „Die Qualität der Mannschaft ist riesig“

Auch die Mannschaft überzeugte zuletzt trotz zweier Siege in der Bundesliga nicht vollends. "Ich dachte, dass wir den Schalter vor der Winterpause angeknipst haben. Wir hatten auch ein sehr gutes Trainingslager, schaffen es aber nicht, die Trainingsleistungen in den Spielen zu zeigen", sagte Müller über die sportliche Situation beim deutschen Meister.

Er habe aber die Hoffnung, im März/April in eine Phase zu kommen, in der alles passt. "Die Qualität der Mannschaft ist riesig", sagte der Nationalspieler, "aber um die großen Titel zu gewinnen, muss man die Qualität auch auf den Platz bringen."

Zuletzt stärkte Bayern-Präsident Uli Hoeneß Müller den Rücken und glaubt daran, dass Müller bald wieder zu seiner Form finden werde.

