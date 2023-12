Pipi-Panne nach Bayern-Gala: Thomas Müller zum Schweigen verdonnert

Von: Jannek Ringen

Gegen den VfL Wolfsburg zeigte Thomas Müller eine starke Leistung. Doch statt vor die Kameras ging es für ihn zur Dopingprobe.

München – Thomas Müller hat turbulente Tage hinter sich. Zuerst verlängerte er am Dienstag seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025, dann glänzte er im letzten Spiel des Jahres als Vorlagengeber. Doch statt seinen Auftritt plus die Vertragsverlängerung vor den Mikrofonen erklären zu können, musste er zur Dopingprobe.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre), Weilheim Verein: FC Bayern München Spiele (Tore): 685 (237)

Guter Jahresendspurt für Müller inklusive Vertragsverlängerung

Das zweite Halbjahr 2023 war sicherlich nicht das leichteste, welches Müller beim FC Bayern erlebt hatte. Zumeist fand er sich auf der Bank des Rekordmeisters wieder und durfte nur in sechs der 16 Bundesligaspiele von Beginn an starten. Dennoch verlängerte der FC Bayern in dieser Woche den Vertrag des 34-Jährigen um ein Jahr bis 2025.

In den letzten beiden Spielen des Jahres, als der FC Bayern sowohl gegen den VfB Stuttgart als auch gegen den VfL Wolfsburg gewinnen konnte, durfte Müller in der Startaufstellung ran. Eigentlich wollte er nach dem guten Spiel gegen die Wölfe vor die TV-Kameras treten, jedoch kam die Dopingprobe dazwischen.

Thomas Müller führte nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg keine Interviews. © IMAGO / eu-images

Vorlagengeber Müller kann nicht zu den TV-Interviews kommen

Bei der Dopingprobe angekommen, dauerte es wohl gut über eine Stunde, bis der Offensivspieler seine Probe abgeben konnte. Wie die Bild berichtet, mussten ihm sogar mehrere Flaschen Apfelschorle gereicht werden, damit es klappt. Erst kurz vor Mitternacht verließ er die Arena und eilte dem Team hinterher, das bereits zum Flughafen aufgebrochen war.

Dabei hätte Müller nach seinem starken Auftritt in Wolfsburg höchstwahrscheinlich gerne Interviews gegeben. Zuletzt stellte er sich trotz mangelnder Spielzeit den Kameras. In Wolfsburg bereitete er die beiden Treffer von Jamal Musiala und Harry Kane im ersten Durchgang vor und war damit im letzten Spiel des Jahres entscheidend beteiligt.

Tuchel und Kane loben Müller

Thomas Tuchel, der seinen erfahrenen Schützling in der Hinrunde oftmals nur als Joker eingesetzt hatte, lobte den Auftritt des 34-Jährigen. „Thomas hat wieder ein starkes Spiel gemacht, wie schon gegen Stuttgart, war er wieder an Toren beteiligt. Das war sehr, sehr gut“, sagte er nach dem erfolgreichen Jahresabschluss.

Auch Kane, der gegen den VfL Wolfsburg seinen 21. Treffer in der Bundesliga erzielt hatte, freute sich über die gute Leistung seines Teamkollegen. „Er ist alles, was man sich von einem Spieler und Teamkameraden wünschen kann. Ich bin sehr froh, dass er verlängert hat. Ein fantastisches Spiel heute mit den zwei Assists. Er setzt den Standard für alle! Auch auf dem Trainingsplatz, wir pushen uns gegenseitig“, erklärte der Engländer nach der Partie. (jari)