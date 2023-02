Bayern-Star Davies verbringt freien Tag in Outlet-Paradies: Frust-Shoppen nach Pleite

Nach der Niederlage in Mönchengladbach ging es für Alphonso Davies nach Baden-Württemberg, genauer gesagt zum größten Outletcenter Deutschlands.

München – Hinter dem FC Bayern liegt eine ereignisreiche Woche. Erst gewannen die Münchner das Prestigeduell bei Paris Saint-Germain mit 1:0, am Wochenende folgte jedoch der Dämpfer in Mönchengladbach. Mit 2:3 unterlag der Rekordmeister am Niederrhein, wobei ein umstrittener Platzverweis für einen Wutausbruch von Trainer Nagelsmann sorgte. Sein Verteidiger Alphonso Davies musste sich offenbar etwas von der Niederlage ablenken, der Kanadier besuchte darum das Outlet-Eldorado Deutschlands.

Alphonso Davies Geboren: 2. November 2000 in Buduburam (Ghana) Position: Linker Verteidiger Pflichtspiele für den FC Bayern: 142 (7, 25 Vorlagen) Länderspiele für Kanada: 36 (13 Tore)

Alphonso Davies: Zwei Assists gegen Gladbach reichten nicht – Nagelsmann streicht freien Dienstag

Bei der Auswärtspleite am Samstagnachmittag war Davies noch einer der Lichtblicke seines Teams. Nach 35 Minuten war es der 22-Jährige, der den 1:1-Ausgleichstreffer von Eric Maxim Choupo-Moting vorbereitete. Auch beim Anschlusstreffer der Bayern zum 3:2-Endstand in der Nachspielzeit durch Mathys Tel assistierte der Linksverteidiger. Allerdings fing sich seine Mannschaft auch drei Gegentreffer, weshalb die Stimmung äußerst getrübt war.

Chefcoach Nagelsmann hatte im Falle eines Sieges im Borussia-Park zwei freie Tage in Aussicht gestellt. Wie Bild berichtete, hätten die Bayern-Profis Montag und Dienstag zum Ausruhen bekommen. Dies zerschlug sich allerdings, weshalb die Stars lediglich am Montag etwas abschalten konnten. Alphonso Davies entschied sich an seinem freien Tag dazu, nach Baden-Württemberg zu fahren.

Alphonso Davies: Großverdiener fährt bis nach Metzingen, um im Outletcenter shoppen

Der Defensivspieler postete am Montag ein Foto aus dem rund 225 Kilometer entfernten Metzingen bei Reutlingen, genauer gesagt aus dem sogenannten Outletcity. Der 22.000-Einwohner-Ort beheimatet nicht nur das älteste, sondern auch das mit üüber 40.000 Quadratmetern größte Outlet-Center der Bundesrepublik, bereits seit den 1970er-Jahren können hier Markenprodukte zu günstigeren Konditionen erworben werden.

Dass ausgerechnet Davies, dessen Bruttojahresgehalt zwischen zehn und 15 Millionen Euro geschätzt wird, auf Outlet-Angebote zurückgreift, sagt viel über seinen Umgang mit Geld aus. Der Sohn liberianischer Eltern, der in einem Flüchtlingslager in Ghana zur Welt kam und mit fünf Jahren nach Kanada auswanderte, bewies bereits oft in der Vergangenheit seine Bodenständigkeit. So spendete der kanadische Nationalspieler die gesamten Prämien aus dem vergangenen WM-Turnier für wohltätige Zwecke.

Nach der Pleite in Gladbach meldete sich Alphonso Davies am Montag aus Metzingen. © Screenshot Instagram (@alphonsodavies)/Eibner/imago

FC Bayern: Für Davies und Co. geht es am Wochenende um die Tabellenspitze

Ob Davies aus Frust im Shopping-Paradies einkaufen war oder sich mit weniger finanzkräftigen Bekannten auf den Weg nach Metzingen machte, ist nicht bekannt. Am Dienstag nahm er jedenfalls an der Trainingseinheit an der Säbener Straße teil, wo sich der Serienmeister aktuell auf das bevorstehende Spitzenspiel gegen den punktgleichen Verfolger Union Berlin vorbereitet.

Am kommenden Sonntag kommt es dann auch wieder auf den Flügelflitzer und seinen Offensivdrang an. Denn die Bayern brauchen unbedingt wieder einen Sieg, auch weil Trainer Julian Nagelsmann offenbar immer kritischer von der Vereinsführung beäugt wird. Sollten die Münchner ihr Heimspiel gegen die Hauptstädter verlieren, wäre die Frustbewältigung Ingolstadt Village nur 45 Autominuten entfernt. (ajr)