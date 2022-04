Schweinsteiger trifft einen seiner besten Fußball-Freunde: „Immer eine Freude mit dir“

Bastian Schweinsteiger hat in seinem Leben etliche Fußballer getroffen. Eine Freundschaft aus FC-Bayern-Zeiten besteht bis heute.

München - Sie feierten zusammen vier deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege und natürlich den Triumph in der Champions League. Bis 2015 spielten sie zusammen beim FC Bayern München, danach ging man sportlich getrennte Wege - aus den Augen haben sich Bastian Schweinsteiger und Holger Badstuber aber nie verloren! Jetzt gab es ein Wiedersehen.

Bastian Schweinsteiger und Holger Badstuber: Ehemalige Bayern-Stars treffen sich

Schweini postete ein Foto, das Badstuber und ihn - beide mit einem dicken Grinsen im Gesicht - in einem Café zeigt. Dazu schreibt er auf Instagram: „Immer eine Freude mit dir“ und markierte seinen alten Kumpel.

In einem Fußballer-Leben lernt man natürlich viele Teamkollegen kennen, echte Freundschaften sind aber gar nicht so leicht zu finden. Im Fall von Schweinsteiger und Badstuber aber schon: Die beiden stehen sich schon seit langem sehr nahe.

FC Bayern München: Schweinsteiger und Badstuber seit langem befreundet

Das bewies beispielsweise die Amazon-Doku über die Karriere Schweinsteigers, Badstuber kommt darin ebenfalls zu Wort. Von 2009 bis 2015 spielten die beiden zusammen für den FC Bayern, auch in der deutschen Nationalmannschaft waren sie Kollegen. Der größte Erfolg war mit Sicherheit das Triple 2013 - Badstuber musste sich seine jubelnde Mannschaft aber aus dem Krankenbett ansehen. Ein Kreuzbandriss hatte ihn außer Gefecht gesetzt, er wurde in den Vereinigten Staaten operiert.

Rührend: Einer hat ihn in den Tagen des Glücks nicht vergessen. Schweinsteiger schickte ihm sein Badstuber-Trikot per Expressversand nach Amerika. In der Doku sagt der Mittelfeldmann über seinen Kollegen: „Es tat mir einfach so sehr leid für ihn, ich wusste immer, wie viel Herzblut er reingeworfen hat und alles für Bayern München getan hat.“

Schweinsteiger schickte Badstubers Bayern-Trikot in die USA: „Dankbarkeit, die ich empfunden habe“

Badstuber erinnert sich natürlich an die unerwartete Post: „Dass einer von der Mannschaft trotzdem den Sinn für mich hat, in dieser Zeit an mich zu denken, weil ich ein Teil dessen war – das war für mich schon absolut Dankbarkeit, die ich empfunden habe.“ 2016 war Badstuber als einer von wenigen Fußball-Weggefährten auch zu Schweinsteigers Hochzeit eingeladen, musste die Reise nach Venedig aber absagen, da er sich einmal mehr von einer Verletzung erholte.

Zu dieser Zeit waren die beiden schon gar keine Teamkollegen mehr, Schweini hatte sich 2015 zu Manchester United verabschiedet. Badstuber wechselte im Winter 2017 zunächst leihweise zu Schalke 04, ehe er im Sommer dauerhaft zum VfB Stuttgart ging. Von dort führte sein Weg schließlich weiter in die Schweiz zum FC Luzern. Nach seinem Transfer im Sommer 2021 war aber nur wenige Monate später schon Schluss: Der Vertrag wurde im Dezember aufgelöst, seitdem ist Badstuber vereinslos. Zuletzt liebäugelte er offenbar mit einem Wechsel in die USA - hat er sich da vielleicht Tipps vom alten Kumpel Basti abgeholt? Der spielte schließlich selbst fast drei Jahre in der MLS für Chicago Fire. Auch Badstuber hat das Café-Bild auf seinem Instagram-Account geteilt - mit dem Zusatz: „Réunion“. (akl)