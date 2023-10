Radio Hoeneß sendet ohne Unterbrechung – Tuchel ächzt, hat aber keine Wahl

Von: Hanna Raif

Uli Hoeneß ist während der Länderspielpause in den Medien omnipräsent. Für Thomas Tuchel mag das anstrengend sein – doch es ist sein Job, damit umzugehen. Ein Kommentar.

München – Dafür, dass der Job als Trainer des FC Bayern München an die Substanz gehen kann, gibt es mehr als ein Beispiel. Ottmar Hitzfeld zog seinerzeit ausgebrannt die Reißleine, Pep Guardiola alterte binnen seiner drei Spielzeiten optisch um mindestens zehn Jahre – und auch Thomas Tuchel sieht man derzeit nicht mehr ganz so jugendlich-spritzig aus seinem Trainerbüro federn wie noch in seinen Anfangszeiten.

Ein halbes Jahr hat es also gedauert, bis der nächste Trainer ausstrahlt, dass das Arbeitsprofil im größten Schaufenster des deutschen Profi-Fußballs deutlich mehr umfasst als bloßes Talent im vermeintlichen Traumberuf an der Seitenlinie. Im Kern geht es um den Sport, daneben aber soll, ja, muss, der Mann auf dem begehrten Stuhl Experte in Menschenführung und Kommunikation sowie Hobby-Politiker sein. Intern wie extern, versteht sich. Ein Alleskönner.

Uli Hoeneß mischt kräftig mit – auch Thomas Tuchel bekommt sein Fett weg

Einen erneuten Beweis für die hohen Anforderungen, die die Vereinsspitze an ihren sportlich Verantwortlichen stellt, hat Uli Hoeneß am Donnerstag erbracht. Denn der Ehrenpräsident stellte via RTL/ntv inmitten der eigentlich ruhigen Länderspielpause klar, was er von Tuchel erwartet.

Öffentliches Lamentieren über zu wenig Breite im Kader nannte Hoeneß „unklug“, die Mannschaft sei „nicht zu dünn“, zudem kündigte er auch gleich noch an, im Winter womöglich punktuell auf dem Transfermarkt tätig zu werden, aber keine „große Offensive“ zu planen. Jugendspieler können dafür gerne integriert werden, der FC Bayern schaue ja schon immer auf die wirtschaftliche Vernunft.

Thomas Tuchel muss mit dem lautstarken Uli Hoeneß leben, kommentiert tz-Reporterin Hanna Raif. © Achim Frank Schmidt/David Inderlied/Imago

Tuchel hat es beim FC Bayern nicht leicht

Die Ziele aber bleiben dieselben: Deutsche Meisterschaft und Pokalfinale sollten es schon sein, außerdem wäre auch das Halbfinale in der Königsklasse mal wieder schön. Fragen blieben da nicht offen. Und jetzt kommen Sie, Herr Tuchel!

Wer Hoeneß kennt, weiß, wie er die Aussagen meint. Denn es sind logische Gedankengänge eines Herren, der in verantwortlicher Position für sein Lebenswerk brennt. Er sagt sie gerne gerade raus, trotzdem weiß auch er um die Wucht von Worten aus seinem Mund.

Zählt man alles zusammen, soll Tuchel mit einem Kader, der als Konsequenz eines im Kollektiv verschlafenen Transferfinals große Lücken aufweist, möglich machen, was seinen Vorgängern seit dem Triple 2020 nicht mehr gelungen ist. Zur Erinnerung: Diese Saison sollte eine werden, in der sich der Verein findet und beruhigt. Vielleicht ist es gut, dass Tuchels Bart schon grau ist. Hanna Raif