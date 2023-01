Yann Sommer und seine „persönliche Heldin“ Alina: Anwältin stellt ihren Job für ihn hinten an

Von: Manuel Bonke

Teilen

Bayerns Winter-Neuzugang erklärt, welche Rolle seine Frau Alina und seine beiden Töchter bei seinem Wechsel nach München gespielt haben.

München – Yann Sommer (34) wird am Dienstag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, Sky und Sat.1) sein zweites Pflichtspiel für den FC Bayern bestreiten. Nach seinem Debüt im Trikot des deutschen Rekordmeisters verriet Sommer dem Schweizer Blick, welche Rolle seine Familie mit Ehefrau Alina und den Töchtern Mila und Nayla bei dem Wechsel spielten: „Ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, die sehr offen ist für Neues. Aber klar, wir machten uns schon Gedanken. Ich hatte in Gladbach eine tolle Situation. Aber der Wechsel zu den Bayern ist nun eine neue Herausforderung in meiner Karriere, eine neue Challenge.“

Bayern-Keeper Yann Sommer ist mit seiner Alina glücklich verheiratet. © Instagram/ysommer1

Familienmensch Yann Sommer: seine Frau begleitete ihn zum Medizincheck bei den Bayern

Und verstehen die Töchter im Alter von drei und eineinhalb Jahren, was der Papa in München macht? Sommer: „Ich denke, auch die Große realisiert‘s noch nicht richtig. Aber sie werden es merken, wenn sie ein neues Zuhause haben. Wir werden uns jetzt etwas Schönes suchen.“ Die Familie steht für Sommer an erster Stelle. Das zeigte auch die Tatsache, dass ihn seine Ehefrau Alina zum Medizincheck nach München begleitete – und nicht etwa jemand aus seinem Berater-Team.

FC Bayern: Neuzugang Sommer und seine „persönliche Heldin“ Alina

Interessant: Frau Sommer arbeitete in Köln als Rechtsanwältin, für die Karriereplanung ihres Mannes hat sie ihren Beruf hintangestellt. „Ich schätze das Privileg sehr, dass ich mich voll und ganz auf die beiden Kinder konzentrieren kann. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich mich sehr freue, wenn ich eines Tages wieder als Anwältin arbeiten kann“, sagte Alina in der SRF-Dokumentation Out of the Box über ihren Mann.

Sommer selbst bezeichnete Alina auch deswegen als seine „persönliche Heldin“. Am Dienstag gegen Köln wird Alina dann das erste Mal ganz offiziell als Spielerfrau eines Bayern-Stars auf der Tribüne Platz nehmen. (bok)