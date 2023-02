Hoeneß sorgt für Kopfschütteln beim FC Bayern: Jetzt kontert Hainer

Von: Manuel Bonke

Kritik ist für die Führungsriege des FC Bayern nichts Ungewöhnliches. Zuletzt gab es mehr als genug davon. Jetzt aber kamen kritische Querschläger von Uli Hoeneß.

München - Uli Hoeneß sorgte - mal wieder - für Kopfschütteln an der Säbener Straße. Der Ehrenpräsident hatte vergangene Woche bei einer Veranstaltung in Hannover kritisiert, dass die neue Führung des FC Bayern seiner Meinung nach zu wenig Einfluss auf den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ausübe.

Bayern-Präsident Herbert Hainer konterte die Aussagen des Patrons vom Tegernsee und sieht den deutschen Rekordmeister sowohl national als auch international gut aufgestellt.

„Mittlerweile ist es so, dass wir mit Oliver Kahn und Jan-Christian Dreesen in allen Gremien vertreten sind, in denen wir auch vorher vertreten waren“, sagte Hainer in Oldenburg, wo er die Münchner Basketballer beim Top Four unterstützte.

Die Aussagen von Uli Hoeneß sorgten bei Bayern-Präsident Herbert Hainer für Unverständnis. © Eibner / kolbert-press / Imago

Hoeneß ist Inszenierung von BVB-Geschäftsführer Watzke ein Dorn im Auge

Hoeneß allerdings ist „der Einfluss des FC Bayern auf den deutschen Fußball im Bereich DFL und DFB zu wenig. Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist“. Vor allem die Inszenierung von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als derzeit mächtigsten Mann im deutschen Fußball ist dem langjährigen Bayern-Manager ein Dorn im Auge.

Hainer wies jedoch darauf hin, dass Oliver Kahn bei der europäischen Klub-Vereinigung ECA im Vorstand sei, „Jan-Christian Dreesen im Präsidium der DFL. Oliver ist auch in der DFB-Task-Force. Insofern sind wir da sehr gut vertreten“. Darüber hinaus vertritt der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die bayerischen und deutschen Interessen in der UEFA-Exekutive und ebenfalls in der DFB-Taskforce.

„Gehen Sie mal davon aus, dass der FC Bayern in Fußball-Deutschland immer eine wichtige Stimme haben wird“

„Gehen Sie mal davon aus, dass der FC Bayern in Fußball-Deutschland immer eine wichtige Stimme haben wird“, stellte Hainer klar. Zumal Dreesen im Sommer den Klub verlassen und sein Posten im DFL-Gremium von Kahn übernommen wird.

Immerhin sind Hainer und Hoeneß bei der 50+1-Regel gleicher Meinung. „Ich bin der Meinung, dass 50+1 nicht mehr zeitgemäß ist. Mein Credo ist, die Vereine sollten selbst entscheiden, ob und wenn ja, wie viel sie von ihren Anteilen abgeben wollen.“ (bok)