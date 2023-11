Manuel Neuer zurück ins DFB-Tor? Didi Hamann hat ganz klare Meinung

Von: Patrick Mayer

Der Kampf um das Tor der deutschen Nationalmannschaft ist eröffnet. Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen? Sky-Experte Didi Hamann äußert sich.

München - Wird Manuel Neuer vom FC Bayern wieder die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft? Nach einem schwerwiegenden Unterschenkelbruch und knapp elf Monaten Pause steht der 37-Jährige wieder konstant im Tor der Münchner und hinterlässt dabei einen sehr souveränen Eindruck.

Didi Hamann will Bayern-Star Manuel Neuer wieder im DFB-Tor sehen

Oder bleibt stattdessen Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) im heftig gebeutelten DFB-Team erste Wahl? Nach Michael Ballack hat sich nun mit Dietmar „Didi“ Hamann eine zweite Größe des deutschen Fußballs klar für einen Kandidaten ausgesprochen - und zwar für Bayerns Neuer.

„Du kannst es Dir nicht erlauben, ihn nicht spielen zu lassen“, sagte Hamann in der Sendung „Meine Geschichte“ bei Sky: „Manuel Neuer muss die Nummer eins der Nationalmannschaft sein!“ Wenn der FCB-Torwart ordentlich halte, „kannst Du gar nicht anders, als ihn im März spielen zu lassen“, meinte der 50-jährige Ex-Münchner mit Blick auf die Torhüter-Diskussion vor der Heim-EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli) in Deutschland.

Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen? Barcelona-Keeper verpasste Länderspiele

Ter Stegen, der als ewige Nummer zwei gilt, hatte sich zuletzt Hoffnungen auf die Rolle als Stammtorhüter bei der Europameisterschaft gemacht. Doch: Die jüngsten Länderspiele in Berlin gegen die Türkei (2:3) und in Wien gegen Österreich (0:2) verpasste der 31-jährige Rheinländer wegen Rückenproblemen.

Damals vertrat ihn Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Neuer nach 320-tägiger Verletzungspause nicht nominiert. Das könnte sich aber bei den sich aktuell in Planung befindlichen Länderspielen im März ändern. Wahrscheinlich soll es dann unter anderem gegen die Niederlande gehen, wofür es noch keine offizielle Bestätigung gibt. Und zwar, weil die Auslosung am 2. Dezember in Hamburg abgewartet werden soll.

Manuel Neuer oder Marc-André ter Stegen? Michael Ballack ist für den Bayern-Torwart

Die Fürsprecher für ein Comeback des Routiniers als Stammkraft im deutschen Tor werden nach und nach mehr. Nicht zuletzt wird Neuer als Weltmeister von 2014 eine besondere Aura zwischen den Pfosten nachgesagt. „Er war jahrelang unantastbar. Wenn er jetzt beim DFB in eine neue Rolle schlüpfen müsste, fände ich das schwierig. Wenn Manuel Neuer zurückkommt, dann geht das nur als Nummer eins“, hatte unlängst Ex-DFB-Kapitän Ballack der Sport Bild gesagt und weiter gemeint: „Wenn er Top-Leistungen bringt, glaube ich an ein Comeback.“ (pm)