Bayern-Schock: Neuer-Comeback verschiebt sich offenbar

Von: Jan Oeftger

Manuel Neuer wird nach seiner schweren Verletzung wohl noch etwas länger auf sein Comeback warten müssen. Er soll nächste Woche nicht am Training der Bayern teilnehmen.

München – Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München seit seinem Skiunfall im Winter. Neuers Unterschenkelbruch hat ihn zu einer langen Pause gezwungen, die immer noch andauert. Nach Sky-Informationen braucht der Torhüter nun weitere Zeit, bis er in das Mannschaftstraining einsteigen kann.

Manuel Neuer Geboren am: 27. März 1986 (37 Jahre alt) Verein FC Bayern München

Neuer fehlt dem FC Bayern zum Vorbereitungsstart

In der kommenden Woche startet der FC Bayern München in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Mit an Bord sollte dabei der Kapitän sein. Doch Neuer ist doch noch nicht so weit. Laut Sky heißt es, dass der Nationaltorwart weitere Zeit benötigt. Stattdessen werde Neuer nächste Woche Tests machen. Auch die Asien-Reise vom 24. Juli bis 03. August ist für den Kapitän offenbar akut gefährdet.

Für Neuer bedeutet das einen Rückschlag. Im Mai schien er auf einem guten Weg zu sein, als er mit torwartspezifischem Training startete. Nach seinem Urlaub wollte er im Mannschaftstraining voll angreifen. Während Neuer also erstmal versuchen muss, fit zu werden, dürfen sich seine Konkurrenten auf der Torhüterposition zeigen.

Manuel Neuer verpasst den Trainingsauftakt des FC Bayern weiter verletzungsbedingt. © IMAGO/Philippe Ruiz

Sommer könnte den FC Bayern verlassen

Neben dem im Winter als Neuer-Vertretung verpflichteten Yann Sommer steht auch Leihrückkehrer Alexander Nübel beim Trainingsauftakt bereit, um Werbung in eigener Sache zu machen. Bei Sommer gab es zuletzt eine klare Tendenz Richtung Abschied. Inter Mailand gilt als mögliches Ziel und auch der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit dem Schweizer.

Der eigentliche Plan von Trainer Thomas Tuchel war, mit Neuer als klare Nummer eins in die neue Saison zu starten. Dafür muss der Schlussmann jedoch bei hundert Prozent Fitness sein. Wann das der Fall sein wird, ist nun aber ungewiss. (jo)