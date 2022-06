Ehe-Aus: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann trennt sich nach 15 Jahren von Jugendliebe Verena

Ein Bild aus gemeinsamen Zeiten: Julian Nagelsmann und seine Verena beim Festakt anlässlich der Beendigung des 63. Fußball-Lehrer-Lehrgangs im Jahr 2017. © Jan Huebner / Imago

Julian Nagelsmann und seine Ehefrau Verena gehen künftig getrennte Wege. Das Paar trennt sich nach 15 gemeinsamen Jahren.

München - Sie lernten sich auf dem Schulhof in Landsberg am Lech kennen, heirateten 2018 in Garmisch-Partenkirchen und lebten gemeinsam mit ihren zwei Kindern im Chiemgau: Doch nun haben sich Julian Nagelsmann (34) und Ehefrau Verena nach tz-Informationen nach 15 gemeinsamen Jahren getrennt. Die Bild hatte zuerst darüber berichtet. Der Bayern-Trainer soll sogar schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein, weil sich das Paar auseinandergelebt haben soll.

Im besten Sinne der Kinder werden sich beide künftig in der Erziehung weiter abstimmen. Nagelsmann wird in Zukunft in München wohnen. So kann er über die A8 in knapp einer Stunde Fahrt bei seinen Kindern sein. Die Trennung kommt auf den ersten Blick überraschend. Der Fußballlehrer und seine Verena waren bereits während ihrer Schulzeit ein Paar. „Das war ganz witzig. Sie ist in der Pause immer an mir vorbeigesprintet. Sie ist ja nicht ganz so groß und hat aber Riesenschritte gemacht und da ist mir aufgefallen, dass sie immer die erste sein wollte am Pausenverkauf“, erzählte Nagelsmann vor vier Jahren und fügte in seiner spitzbübischen Art hinzu: „Obwohl sie eine sehr, sehr gute Figur hat, hat sie da gewirkt, als ob sie süchtig ist nach Schnitzelsemmeln – das war und ist Gott sei dank nicht der Fall.“

Julian Nagelsmann hielt sein Privatleben immer aus der Öffentlichkeit heraus

Gemeinsame Auftritte mit seiner Verena gab es selten. Als Nagelsmann im März 2016 seine Fußballlehrer-Auszeichnung im Palais Frankfurt festlich verliehen bekam, war sie an seiner Seite. Ansonsten versuchte er, seine Familie so gut wie nur möglich von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Als Nagelsmann im Sommer 2019 als Trainer aus Hoffenheim zu RB Leipzig wechselte, blieb Verena mit den Kindern in der Heimat.

Die Schwierigkeit, sein Familienleben und seinen Trainerjob unter einen Hut zu bringen, beschrieb er in einem tz-Interview im Dezember 2020 wie folgt: „Ich glaube, für mich ist es manchmal leichter als speziell für meinen fünfjährigen Sohn. Natürlich ist es nett, wenn wir uns via Facetime auch mal über die Distanz sehen können. Aber für beide ist es schöner, wenn ich bei ihm bin und wir zusammen etwas unternehmen. Er fragt manchmal, warum ich Fußballtrainer bin und keinen anderen Beruf habe. Ich kann es nachvollziehen, weil es für ihn nicht einfach zu verstehen ist, warum der Papa so viele Tage im Jahr nicht daheim ist.“

Nagelsmann Ehefrau hielt ihm den Rücken frei

Während Nagelsmann in den vergangenen Jahren als Trainer-Überflieger Karriere machte, organisierte Verena das Familienleben, wie er 2017 berichtete: „Verena hält mir sehr, sehr stark den Rücken frei. Ich kann mich voll auf meinen Beruf konzentrieren. Wir haben ein ganz entzückendes Kind, was sie überwiegend alleinerziehend groß kriegt. Davor kann ich nur den Hut ziehen.“ Trotzdem geht das Paar künftig getrennte Wege.

