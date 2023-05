Tuchel beeindruckt von besonderer Sané-Aktion in der Kabine

Von: Antonio José Riether

FC-Bayern-Profi Leroy Sané überraschte seinen Trainer Thomas Tuchel mit einer Kabinen-Rede, in der er offen auf die Kritik an ihm einging.

München - Nach dem jüngsten 2:0-Sieg gegen Hertha BSC befindet sich der FC Bayern sportlich gesehen wieder in der Spur, so konnten die Münchner den BVB von der Tabellenspitze verdrängen. Zwischenmenschlich soll es innerhalb der Mannschaft nicht wirklich glattlaufen. Seit der tätlichen Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané in Manchester wird der Missetäter vom Team isoliert. Der Leidtragende hingegen imponierte seinem neuen Trainer letztens mit einer ungewöhnlichen Kabinen-Aktion.

Leroy Sané Geboren: 11. Januar 1996 in Essen Profi-Stationen: FC Schalke 04, Manchester City, FC Bayern Beim FC Bayern seit: Juli 2020 Länderspiele: 50 (11 Tore) für Deutschland

Leroy Sané oft im Fokus der Kritik: Fehlende Konstanz und mangelhafte Körpersprache

Im Saisonendspurt müssen sich die Spieler des FC Bayern zusammenreißen, da die Meisterschaft die letzte Möglichkeit auf einen Titel in dieser Saison ist. In der heißen Phase kommt es auch auf die Leistungsträger an, die in den verbleibenden Bundesliga-Partien den Unterschied ausmachen sollen. Einer der Stars, die im Titelrennen entscheidend sein könnten, ist Leroy Sané.

Der 27-Jährige, der im Sommer 2020 für die stattliche Summe von rund 50 Millionen Euro von Manchester City an die Isar wechselte, deutete in dieser Saison oft sein Potenzial an. In 28 Ligaspielen kam er jedoch nur auf sieben Treffer und fünf Assists, besonders die fehlende Konstanz ist ein Kritikpunkt, mit dem Sané seit seinem Transfer nach München zu kämpfen hat. Auch eine mangelhafte Körpersprache wird Sané oft nachgesagt.

FC-Bayern-Star Leroy Sané mit selbstkritischer Rede vor Teamkollegen

Der Nationalspieler scheint sich die Kritik an seiner Spielweise offenbar zu Herzen zu nehmen. Wie Sport Bild unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, soll sich Sané nach dem Vorfall mit Mané nach dem Ausscheiden in der Champions League vor die Mannschaft gestellt und sämtliche Teammitglieder mit einer Rede überrascht haben.

Er habe verstanden, dass er an seiner Außendarstellung arbeiten müsse, so der Tenor der Ansprache des Offensivspielers. Er wisse auch um seine Körpersprache auf dem Spielfeld und werde an dieser arbeiten, darunter fallen demnach auch seine negativen Äußerungen oder Gesten in Richtung seiner Mitspieler.

Thomas Tuchel und Leroy Sané sollen ein gutes Verhältnis zueinander haben. © imago/MIS

Trainer Thomas Tuchel beeindruckt von Leroy Sanés kritischer Ansprache

Thomas Tuchel soll dem Bericht zufolge beeindruckt von der Aktion seines Spielers gewesen sein, offenbar pflegen der neue Chefcoach und Sané ein gutes Verhältnis. Dies spiegelt sich auch in den Einsatzzeiten wider, denn Sané kam in allen acht Spielen unter Tuchels Leitung zum Einsatz, dreimal spielte er dabei durch.

Auch in den letzten vier Spielen könnte Sané durchaus starten. In den nächsten beiden Partien gegen Werder Bremen und seinen Ex-Klub FC Schalke 04 hofft er jeweils auf einen Startelfeinsatz, nachdem er in Mainz und gegen Hertha BSC nur von der Bank gekommen war. Was Tuchel am Ende mit dem selbstkritischen Akteur macht, lässt sich angesichts der Konkurrenz auf den Flügeln schwer vorhersagen. (ajr)