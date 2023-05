Kahn enthüllt Nagelsmann-Vertragsgeheimnis um dessen Gehalt

Von: Christoph Wutz

Der Vertrag von Julian Nagelsmann beim FC Bayern läuft noch bis 2026. Bayern-Boss Oliver Kahn gab jetzt Einblicke in die Gehaltslage des Ex-Trainers.

München – Sie wird wohl als größter Aufreger des FC Bayern München in der Saison 2022/23 in Erinnerung bleiben: die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann Ende März. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn äußerte sich jetzt im Gespräch mit der Sport Bild nochmals zu den Beweggründen hinter der Freistellung des Coaches – und ging dabei auch näher auf die finanziellen Rahmenbedingungen ein.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter: 35 Jahre), Landsberg am Lech Lizenz: UEFA-Pro-Lizenz Profi-Stationen als Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern (aktuell vereinslos) Größter Erfolg: Deutscher Meister 2021/22

FCB-Vorstandsvorsitzender Kahn hat „fest an die Zukunft mit Nagelsmann geglaubt“

Angesprochen auf den in dieser Form beim Rekordmeister erstmals vergebenen Fünfjahreskontrakt, den Nagelsmann 2021 unterschrieben hatte, sagte Kahn der Sport Bild (Ausgabe vom 10. Mai): „Ja, das ist eine lange Vertragslaufzeit, und wir haben auch fest an die Zukunft mit Julian Nagelsmann geglaubt. Die Dinge haben sich dann aber anders entwickelt, als wir uns das vorgestellt hatten. Und dann muss man eben eine Entscheidung treffen“, spielte der Titan auf die Trennung vom jungen Trainer an.

Auch die konkreten Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit schilderte er: „Die Ergebnisse, die Form waren einfach nicht konstant vorhanden. Wir hatten zum Zeitpunkt des Trainerwechsels in der Meisterschaft zehn Punkte Vorsprung auf Dortmund verspielt“, sagte Kahn und ergänzte auch mit Blick auf die unter Neu-Coach Thomas Tuchel inzwischen rückeroberte Tabellenführung: „Die Entscheidung war allein deshalb richtig.“ Außerdem sprach der Bayern-Boss jetzt auch Klartext zu einem möglichen Bayern-Abgang von Thomas Müller.

Kahn hat „Vorkehrungen getroffen“: Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann bekommt ab Sommer weniger Gehalt

Außerdem ging der 52-Jährige gegenüber der Sport Bild auch auf den finanziellen Rahmen rund um Nagelsmanns Vertrag ein, der nach wie vor bis 2026 läuft. So seien die Bayern-Verantwortlichen 2021 bei der Verpflichtung des 35-jährigen Trainers, die dem Rekordmeister 25 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig wert gewesen war, „nicht naiv an die Sache herangegangen“, sagte Kahn. Er betonte, der FC Bayern habe dabei „Vorkehrungen getroffen, um das finanzielle Risiko in Grenzen zu halten.“

Damit bezieht sich der Titan nach Informationen der Bild auf in Nagelsmanns Arbeitspapier festgeschriebene Klauseln, die die Bezüge des Ex-Bayern-Trainers wohl im Falle einer Freistellung verringern. Ab diesem Sommer reduziere sich dessen Gehalt demnach um 20 Prozent. Sollte Nagelsmann, den Ex-Bayern-Coach Felix Magath zuletzt kritisierte, seinen noch drei Jahre laufenden Kontrakt aussitzen wollen, mindere sich sein Salär dem Blatt zufolge jedes Jahr weiter.

Kahn sagte darüber hinaus kürzlich, dass ihn eine „super-ärgerliche Situation“ rund um die Trennung der Münchner von Nagelsmann noch immer verfolgt. (wuc)