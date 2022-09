Einbruch bei Thomas Müller: Nachbarn schildern Eindrücke aus Tatnacht

Von: Bettina Stuhlweißenburg, Markus Christandl

Lisa und Thomas Müller wurden ausgeraubt: Nach tz-Informationen haben Unbekannte eine Beute im Wert von einem mittleren sechsstelligen Bereich mitgehen lassen.

Otterfing - Die Wettlkamer lassen sich im Wirtsgarten der Hacker Alm gerade Würste und ein kühles Radler schmecken, als nur etwa 500 Meter weiter ein Kriminaler blaue Überzieher von seinen Schuhen nimmt, mit denen er am Tatort war. Einbruch bei Fußball-Star Thomas Müller? „Das habe ich verschlafen“, sagt eine Trachtlerin, die zum Weißwurst-Frühschoppen anlässlich des Patroziniums der Wettlkamer Kirche in den Dorfwirt gekommen ist.

Auch der Rest der Dorfgemeinschaft will von dem Einbruch in der Nacht auf Mittwoch nichts mitbekommen haben. „Heut is’ Heilig Kreuz“, sagt einer der Gäste in der Hacker Alm, „wir wissen nichts, wir wollen unsere Ruhe haben.“ Das ist nicht unhöflich gemeint – wer fremd ist in dem landwirtschaftlich geprägten Ortsteil von Otterfing im Kreis Miesbach, wird eingeladen, sich dazuzusetzen und ein Radler mitzutrinken. Aber bitte keine Fragen zu ihrem prominenten Mitbürger!

Einbruch bei Thomas Müller: Nachbar merkte, dass etwas nicht stimmte

Christoph Tögel (20) merkte schon in der Nacht, dass bei seinem Nachbarn etwas nicht stimmte. Seine Familie wohnt in unmittelbarer Nähe von Müllers Anwesen am Rande von Wettlkam. Gegen 2 Uhr morgens habe er ein riesiges Polizeiaufgebot bemerkt. „Ich kam gerade vom Monopoly-Spielen heim und dachte mir: Oh, da muss etwas passiert sein“, erzählt der Student.

Dann aber sei er schlafen gegangen. Von dem großen Polizeiaufgebot ist am Tag nach der Tat nicht mehr viel zu sehen. Fünf Beamte, darunter vier in Zivil, besprechen sich vor Müllers Haus, steigen dann aber in ihre Wagen ein und fahren davon. Abgesehen von einem Handwerker, der am derzeit unbewohnten Zweitwohnsitz eines Kölners in Müllers Nachbarschaft werkelt, ist niemand auf der Straße.

Nicht einmal Pferde sind auf dem Wettlkamer Gestüt zu sehen. Der Klee blüht auf den Grünflächen rund um das Gestüt, Schmetterlinge flattern herum. Nichts in dieser Idylle deutet auf den Einbruch hin. Die Täter sind bisher flüchtig. Die Kripo hat nun die Ermittlungen übernommen.

Unbekannte brechen bei Lisa und Thomas Müller ein

Was war an diesem 13. September passiert? Während am Dienstagabend das Champions- League-Spiel des FC Bayern gegen Barcelona in der Allianz Arena lief, wurde bei Bayern-Spieler Thomas Müller eingebrochen – ausgerechnet an seinem 33. Geburtstag. Während der Partie ging über eine Alarmzentrale bei der PI Holzkirchen gegen 22 Uhr die Meldung über einen Einbruch in der Gemeinde Otterfing ein.

Mehrere Streifen rasten zu dem Anwesen, doch die offenbar mindestens zwei Täter waren durch den Garten auf ein angrenzendes Feld in die Dunkelheit verschwunden.

Einbruch bei Thomas Müller: Diebe kamen während Barcelona-Spiel - Beute im Wert einer halben Million?

Mit ihnen eine Beute im Wert von einem mittleren sechsstelligen Bereich, also rund einer halben Million Euro: Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände. Nach tz-Informationen hat sich der Einbruch bei Fußballstar Thomas Müller ereignet, der in der Gemeinde Otterfing auf Gut Wettlkam mit seiner Ehefrau Lisa eine Pferdezucht betreibt. Müller stand zur Zeit des Einbruchs auf dem Platz in der Allianz Arena.

Gegen 23.30 Uhr verließ er das Stadion entgegen seiner Gewohnheit, ein gewonnenes Spiel gerne länger zu analysieren. Er führte einen privaten Termin an, was aber keinen verwunderte, denn er hatte auch am Dienstag Geburtstag.

Polizei sucht nach Müller-Einbrechern und bittet um Hinweise

Die Polizei suchte währenddessen mit einem Großaufgebot im Bereich von Gut Wettlkam, dabei war auch ein Hubschrauber und ein Hundeführer im Einsatz. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind die Einbrecher weiter flüchtig. Die Kripo Miesbach ermittelt am Tatort. Sie sucht unter der Telefonnummer 08025/2990 Zeugen.