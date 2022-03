„München steht für Offenheit und Toleranz!“: TSV 1860 und Türkgücü gegen Diskriminierung

Teilen

Marco Hiller (li.) und Albion Vrenezi (re.) setzen ein Zeichen gegen Rassismus. © Imago images

Unter dem Motto „Bewegt gegen Rassismus - Haltung zeigen“ setzen Münchner Profivereine zusammen mit der Stadt ein Zeichen gegen Rassismus.

München - Passend zur diesjährigen internationalen Woche gegen Rassismus veröffentlichen die großen Münchner Vereine EHC RB München, FC Bayern München (Basketball, Frauen-, Männerfußball), TSV 1860 München und Türkgücü München ein Video und positionieren sich gemeinsam mit Oberbürgermeister Dieter Reiter klar gegen Rassismus.

„Ich freue mich, dass sich Münchner Profivereine zusammengeschlossen haben, um Haltung gegen Rassismus zu zeigen. Auch im Sport sind rassistische Diskriminierungen, Beleidigungen und Ausgrenzungen Realität. Daher ist es notwendig, dass die Vereine hier ein Zeichen setzen. In den jeweiligen Vereinsfarben getrennt, aber vereint und Schulter an Schulter im Kampf gegen Rassismus!“, wird Dieter Reiter in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

„München steht für Offenheit und Toleranz!“

Der Geschäftsführer von Türkgücü München, Max Kothny, sagt: „Wir Profivereine der Stadt München reichen uns die Hand und wollen so gemeinsam eine klare Botschaft nach draußen senden. München steht für Offenheit und Toleranz! Rassismus und Diskriminierung haben hier, aber auch über die Grenzen der bayerischen Landeshauptstadt hinaus keinen Platz in unserer Gesellschaft.“ Türkgücü ist in der Vergangenheit immer wieder rassistischer Beleidigungen ausgesetzt gewesen.

Auch der FC Bayern München unter Obhut des Präsidenten Herbert Hainer setzen sich gegen Diskriminierung ein. Mit der Initiative „Rot gegen Rassismus“ engagiert sich der FC Bayern schon seit längerer Zeit für Vielfalt und Toleranz.

Über 100 Vereine mit 130 Veranstaltungen

Der Kaufmännische Geschäftsführer des TSV 1860 München Marc-Nicolai Pfeifer: „Für uns alle sind Fußball und Sechzig ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Sie stehen auch für Gemeinschaft. Darüber hinaus stehen wir Löwen für Werte wie Respekt, Integration, Offenheit und Zusammenhalt. Folglich haben Rassismus und jede Art von Beleidigungen bei uns keinen Platz. Wir wollen bewegt gegen Rassismus Haltung zeigen und uns auch im Alltag dafür stark machen!“

Lesen Sie auch Münchner OB Reiter droht Putin-Freund Gergijew mit Rauswurf Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) droht dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker und Putin-Freund Waleri Gergijew mit Rauswurf. „Ich habe gegenüber Waleri Gergijew meine Haltung klargemacht und ihn aufgefordert, sich ebenfalls eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt“, sagte Reiter laut Mitteilung vom Freitag in München. Münchner OB Reiter droht Putin-Freund Gergijew mit Rauswurf Angriff auf die Ukraine: München-OB droht Chefdirigent der Philharmoniker - „Eindeutig und unmissverständlich“ Der Ukraine-Konflikt eskaliert weiter. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat dem russischen Dirigenten der Philarmoniker jetzt eine klare Ansage gemacht. Angriff auf die Ukraine: München-OB droht Chefdirigent der Philharmoniker - „Eindeutig und unmissverständlich“

Neben den großen Vereinen beteiligen sich mehr als 100 Vereine, Organisationen und Behörden mit 130 Veranstaltungen an den Internationalen Wochen gegen Rassismus , die vom 14. bis 27. März stattfinden. Unter der Koordination der Fachstelle für Demokratie wird ein vielfältiges Programm angeboten, mehr Informationen zu den Veranstaltungen, finden sich hier. (Tim Hempfling) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA