Sadio Mané vor Wechsel ins Fußball-Niemandsland – astronomisches Gehalt nach Bayern-Abschied?

Von: Alexander Kaindl

Sadio Mané könnte den FC Bayern München im Sommer verlassen. Es gibt offenbar schon einen Interessenten. Eine Hauptrolle spielt dabei das Geld.

München – Sadio Mané kam, sah – und enttäuschte. Der Senegalese war im vergangenen Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern München gewechselt, galt als Königstransfer, als neuer Superstar der Bundesliga. Ein Jahr später herrscht Ernüchterung. Gut möglich, dass der Offensivspieler gerade seine letzten Trainingseinheiten für den deutschen Rekordmeister absolviert.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Tuchel mit klarer Mané-Ansage: Abschied scheint beschlossene Sache

Trainer Thomas Tuchel wurde bei der ersten Pressekonferenz im Trainingslager am Tegernsee am Samstag sehr deutlich: „Er ist hinter den Erwartungen geblieben. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn mit Kingsley Coman und Serge Gnabry, da haben wir eine Konstellation, die es für Sadio sehr schwer macht. Das weiß der Spieler auch, er kennt meine Meinung und die Meinung des Klubs.“

Der 31-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 25 Spiele. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor. In neun Champions-League-Partien kam er auf drei Treffer und eine Vorlage. Tuchel nannte Manés Saison „unbefriedigend“. Der Vertrag des Senegalesen besitzt noch Gültigkeit bis 2025.

Die Ausgangslage sei für Mané „keine leichte“ am ersten Trainingstag, betonte Tuchel: „Aber wer weiß, im Fußball sind schon verrückte Dinge passiert.“ In letzter Zeit vor allem in Saudi-Arabien. Eine nie da gewesene Transferoffensive spült aktuell beinahe täglich einen Topstar von einem europäischen Verein in die Wüste.

Die Pro League gilt nach wie vor als Fußball-Niemandsland, allerdings lässt sich dort unglaublich viel Geld verdienen. Viele Spieler, die in Europa schon ordentlich entlohnt wurden, streichen in Saudi-Arabien das Drei- oder Vierfache ihres bisherigen Salärs ein. Zuletzt ist eine Millionen-Liste mit den Einkünften von einigen Top-Spielern veröffentlicht worden.

Sadio Mané bald im Team von Cristiano Ronaldo? Interesse aus Saudi-Arabien

Möglicherweise findet sich Mané bald auf selbiger wieder. Der Nationalspieler wird angeblich von Cristiano-Ronaldo-Klub Al-Nassr umworben, wie das Portal Ariadhiah unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet. Erhält er dort schon bald 50, 60, 70 oder gar 80 Millionen Euro? Es wäre ein schier astronomisches Gehalt.

Bei den Bayern soll Mané schätzungsweise 22 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Klar, dass die Münchner nichts dagegen hätten, einen solch hohen Posten von ihrer Liste zu streichen. Schließlich wird ein möglicher Kane-Transfer ebenfalls sehr kostspielig. (akl)