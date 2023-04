Müller führt Interview auf Englisch: Plötzlich fragt Schweinsteiger auf Bairisch nach seiner Frau Lisa

Von: Christian Németh

Nach dem Sieg gegen den BVB zeigte sich Thomas Müller im Interview mit dem US-Sender ESPN locker. Für einen bairischen Einwurf sorgte Bastian Schweinsteiger.

München - Thomas Müller stand dem US-TV-Sender ESPN, namentlich Reporter Archie Rhind-Tutt, nach dem wichtigen 4:2-Triumph seines FC Bayern München gegen Borussia Dortmund Rede und Antwort. Mit dabei war auch Müllers ehemaliger Teamkollege Bastian Schweinsteiger, der das eigentlich auf Englisch geführte Gespräch mit einem spontanen bairischen Dialekt-Beitrag erweiterte.

Thomas Müller Geboren am 13. September 1989 in Weilheim Beim FC Bayern München seit 2008 Bundesliga-Spiele und Tore: 434 Spiele / 143 Tore Auswahl an Erfolgen: Weltmeister 2014, Champions-League-Sieger 2013 & 2020, Insgesamt elf Deutsche-Meister-Titel und sechs DFB-Pokal-Siege

Schweinsteiger heitert englisches Müller-Interview auf

Auf Bitten Rhind-Tutts, der das Gespräch auch auf seinem Twitter-Account teilte, startete Müller zunächst mit einer Analyse des FCB-Erfolgs im Spitzenspiel. In flüssigem Englisch zog der Bayern-Star Bilanz, zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit der Darbietung seiner Farben, erklärte aber auch, dass man „noch einiges verbessern könne“, ferner hätte man „sicherlich zwei, drei Tore mehr schießen können“.

Im Anschluss trat TV-Experte Bastian Schweinsteiger auf den Plan und fragte seinen alten Weggefährten, augenzwinkernd und wohl in ironischer Anlehnung an das Nagelsmann-Aus, ob er nun nach dem 4:2-Erfolg „Ski fahren werde“. Lächelnd entgegnete Müller: „Nein, kein Skifahren, kein Skifahren.“ Schweinsteiger setzte sodann noch einen drauf: „Wir können Kaiserschmarrn essen.“

Bairischer Einschlag im Interview mit US-Sender

Thomas Müller selbst langte beim Heimsieg gegen die Dortmunder zweimal zu und berichtete vor laufender Kamera stolz: „Wann immer meine Frau in letzter Zeit im Stadion war, habe ich getroffen. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass sie heute dabei war.“ Erneut ließ sich Schweinsteiger die Vorlage nicht nehmen und erwiderte mit Blick auf die angesprochene Lisa Müller, die als Dressurreiterin erfolgreich unterwegs und seit 2009 mit Thomas Müller verheiratet ist, auf Englisch: „Hat sie so viele Spiele verpasst?“

Noch ehe Müller richtig antworten konnte, schob Schweinsteiger in allgemein heiterer Stimmung plötzlich auf Bairisch ein: „Wos hodsn do?“ („Was hat sie denn getan?“)? Müller entgegnete, allerdings in englischer Sprache: „Sie muss am Wochenende oft reiten, auf Pferde-Shows. Sie ist sehr beschäftigt.“ Reichlich Lob für Thomas Müller gab es derweil im ZDF-Sportstudio von Thomas Tuchel.