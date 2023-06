„Unsinn, sorry“: Matthäus widerspricht Hoeneß

Von: Lina Krull

Teilen

Der Plan von Uli Hoeneß für den Umgang mit Lothar Matthäus sorgt beim Bayern-Kritiker für Unverständnis – Matthäus widerspricht einigen Aussagen sogar.

München – Bei einem Benefizspiel in Weissach am Tegernsee äußerte sich Uli Hoeneß gegenüber dem TV-Sender Sky jüngst über Chefkritiker Lothar Matthäus. Hoeneß will Matthäus die Kanäle „etwas abschneiden“, um weniger medienrelevante Informationen preiszugeben. Doch der Sky-Experte widersprach der Darstellung des Ehrenpräsidenten und Aufsichtsratsmitglieds gegenüber der Bild.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 (Alter 62 Jahre), Erlangen Größter Erfolg: Weltmeister 1990 Aktuelle Funktion: Sky-Experte

Matthäus reagiert auf Hoeneß-Plan: „Diese Aussage ist für mich Unsinn“

Hoeneß berichtete gegenüber dem Sender Sky über die Situation bei den Münchnern und über Ex-Bayern-Profi Matthäus. „Bis jetzt läuft es sehr, sehr gut, es wird nicht so viel in der Zeitung geschrieben. Die Dinge, die wir machen, werden nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern im kleinen Kreis und das tut der Sache gut“, gab Hoeneß beim Interview am letzten Sonntag als Resümee zu. Auf eine Frage, ob zuletzt zu viele Interna des Clubs an die Öffentlichkeit gedrungen seien, antwortete der 71-Jährige: „Ja, auch eure Leute wie Lothar werden in den nächsten Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle etwas abschneiden werden“.

Am Sonntagabend reagierte Lothar Matthäus in der Bild auf den Plan von Uli Hoeneß. „Ich habe nie Informationen vom FC Bayern bekommen. Ich sehe die Dinge auf dem Platz, ich spreche mit den Menschen. Ich rede über das, was ich wahrnehme“, machte der Weltmeister deutlich und stellte klar: „Aber ich habe nichts gesteckt bekommen. Diese Aussage ist für mich Unsinn, sorry. Dass die Mannschaft nicht funktioniert oder die Stimmung schlecht ist, das sehe ich.“

Uli Hoeneß (l.) möchte die Leitung zu Lothar Matthäus (r.) gerne kappen. © Lackovic via www.imago-images.de

Sky-Experte Matthäus mit deutlicher Bayern-Kritik

Der Weltmeister von 1990 ist seit Beginn der Bundesliga-Saison 2012/2013 beim Pay-TV-Sender Sky als Experte aktiv und gerät mit Aussagen zur Situation beim Rekordmeister regelmäßig in die Schlagzeilen. Gerade die entlassenen Funktionsträger Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic standen häufig im Kreuzfeuer seiner Kritik.

Auch das angekratzte „Mia san mia“ war für Matthäus in den vergangenen Monaten ein Thema. Der gebürtige Erlangener forderte nach dem Nagelsmann-Aus eine Rückkehr „zu den Wurzeln, zum familiären Umgang miteinander“ beim FC Bayern München.

Hoeneß möchte derzeit zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge für Ruhe an der Säbener Straße sorgen. Das ist ihm bisher gelungen: „Der Verein hat sich befriedet, es ist total ruhig“, resümierte Hoeneß beim Benefizspiel. Indessen läuft auch die Kaderplanung auf Hochtouren – Barcelona-Coach Xavi hat Interesse an Nationalspieler Joshua Kimmich. (likr)