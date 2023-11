Blitz-Rückkehr von Stanisic zum FC Bayern: Tuchel-Antwort lässt Spielraum

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern brennt in der Defensive aktuell der Baum. Nur ein Innenverteidiger steht zur Verfügung. Kommt es daher zu einer Blitz-Rückkehr von Josip Stanisic?

München – Passend zum grauen, verregneten Herbstwetter aktuell in München ist auch die Stimmung beim FC Bayern.

Das peinliche Pokal-Aus hat beim Team von Thomas Tuchel so seine Spuren hinterlassen. Mental, aber auch physisch. Vor allem bei Matthijs de Ligt. Der Innenverteidiger verletzte sich in Saarbrücken am Knie – ein Einsatz noch in diesem Jahr dürfte wohl ausgeschlossen sein.

Josip Stanisic Geburtsdatum: 2. April 2000 (23 Jahre) Verein: Bayer 04 Leverkusen (bis 2024) Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Josip Stanisic zurück zum FC Bayern? Leihgabe steht in Leverkusen unter Vertrag

Ausgerechnet in der Abwehr müssen die Münchner vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstagabend also den nächsten Ausfall verkraften. Dort ist der Bayern-Kader nämlich bekanntlich arg dünn besetzt. Mit Minjae Kim steht derzeit nur ein zentraler Verteidiger gegen den BVB hundertprozentig zur Verfügung.

Daher schreit es förmlich nach Winter-Transfers beim FC Bayern, gerade auf der Innenverteidiger- und Rechtsverteidigerposition. Moment, da haben die Münchner im Sommer doch einen zuverlässigen Spieler ausgerechnet an Bayer Leverkusen abgegeben. Richtig, Josip Stanisic wechselte auf Leihbasis unters Bayerkreuz.

Im Tuchel-Fokus? Josip Stanisic (r.) ist aktuell an Bayer Leverkusen ausgeliehen © IMAGO / RHR-Foto/ Jan Huebner

Blitz-Rückkehr von Stanisic zum FC Bayern: Tuchel-Antwort lässt Spielraum

Wäre eine vorzeitige Rückkehr zu den Bayern daher nicht naheliegend? „Es gab diesbezüglich keinen Kontakt mit den Bayern“, erklärte Bayer-Manager Simon Rolfes zuletzt gegenüber Bild: „Klar ist, dass Josip bis zum Sommer bei uns bleibt.“ Also keine Blitz-Rückkehr von Stanisic?

Tuchel gab sich diesbezüglich etwas kryptischer. „Die Überlegungen jetzt drehen sich aktuell bei uns immer nur ums nächste Spiel, um dort Lösungen zu finden. Winter ist Winter“, sagte der Bayern-Trainer auf Nachfrage von tz.de: „Dafür haben wir noch eine ganze Weile Zeit. Jetzt geht‘s ausschließlich darum, alle drei Tage eine Lösung zu finden, damit wir wettbewerbsfähig auf dem Niveau zu sind, wie wir uns das vorstellen.“

Winter-Transfers beim FC Bayern? Boateng-Rückkehr „im Moment“ kein Thema

Klingt eher danach: Im Winter könnte alles möglich sein! Fakt ist aber: Stanisic steht bis Sommer 2024 in Leverkusen unter Vertrag. Eine Rückhol-Option besitzen die Bayern offenbar nicht. Zudem hat die Werkself selbst ab Januar in der Defensive wegen des Afrika Cups einen personellen Engpass.

Daher werden sich die Münchner wohl anderweitig umschauen müssen. Jérôme Boateng, der seit Wochen mit der zweiten Mannschaft der Bayern trainiert, bleibt wohl keine Option. „Im Moment nicht“, sagte Tuchel auf der PK zu einem möglichen Boateng-Comeback: „Es gibt keine Überlungen, das zu ändern.“

FC Bayern und das Hoffen auf die Winter-Transferperiode

Stattdessen wolle man Dayot Upamecano „ganz schnell zurück auf den Platz pflegen“, wie es Tuchel formulierte. Der Franzose fiel zuletzt mit einem Muskelfaserriss aus, trainierte Anfang der Woche aber schon wieder mit dem Team. Für das Pokal-Spiel am Mittwoch aber war Upamecano aber noch keine Option.

Tuchel will und muss sich mit seinen Bayern daher in den Winter retten und dabei hoffen, dass sich kein weiterer Star verletzt. Gleichzeitig werden die Bayern-Bosse den Markt bereits sondieren, damit der Trainer im Januar das bekommt, „was notwendig ist“.

Das wären in dem Fall Abwehrspieler. Am bestens gleich mehrere … (smk)

