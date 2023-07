Transfer perfekt: Hernandez schließt sich Paris Saint-Germain an

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Lange hat es sich abgezeichnet, am Sonntag um 14 Uhr war es dann so weit: Lucas Hernandez wechselt von Bayern München zu Paris Saint-Germain.

München – 14 Uhr, das war die Zeit, die alle Beteiligten ausgemacht hatten. Und tatsächlich liefen am Sonntag die entsprechenden Push-Nachrichten und Pressemitteilungen ein, als die Glocken der Münchner Kirchen gerade zwei Uhr läuteten. Absender war der FC Bayern – und die Nachricht an sich war keine Überraschung mehr. Sie lautete: Lucas Hernandez verlässt den FC Bayern und schließt sich wie erwartet Paris Saint-Germain an.

Lucas Hernandez Geboren: 14. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Marseille, Frankreich Position: Innenverteidiger Neues Team: Paris Saint-Germain

Lucas Hernandez wechselt zu Paris Saint-Germain: 50-Millionen-Deal inklusive Boni

„Wir bedanken uns bei Lucas Hernández für vier sehr erfolgreiche gemeinsame Jahre“, sagte Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen und fügte hinzu: „Er hat immer alles gegeben, seine Kämpfernatur und seine Leidenschaft haben uns stets imponiert.“ Warme Worte zu einem Abschied, der schon seit Wochen nicht abzuwenden war – und beiden Seiten nun auch ganz gut passt.

Denn die Bayern, die 2019 rund 80 Millionen Euro für ihren bisherigen Rekordtransfer bezahlt haben, bekommen nun beim Weiterverkauf immerhin noch bis zu 50 (45 plus Bonuszahlungen) aus Paris. Auch dieser Batzen Geld ist Vereinsrekord, zudem wird er direkt weiter investiert: der Fünfjahres-Deal mit Hernandez-Nachfolger Min-Jae Kim ist in trockenen Tüchern. Der 26-jährige Südkoreaner wird künftig gemeinsam mit Matthijs de Ligt die bayerische Innenverteidigung bilden.

Lucas Hernandez kämpfte bei den Bayern seit 2019 mit 13 Verletzungen. Jetzt geht es nach Paris. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Auch Hernandez war einst gekommen, um die Rolle als Abwehrboss auszufüllen. Aber obwohl er im Bayern-Dress zehn Titel feierte, blieben vor allem seine langen Fehlzeiten im Gedächtnis. 13 Verletzungen stehen seit 2019 zu Buche, zuletzt fiel er ein halbes Jahr wegen eines Kreuzbandrisses aus. Seit 14 Uhr: Schnee von gestern. (hlr, bok, pk)