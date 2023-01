Bono sofort zum FC Bayern? Plötzlich nimmt das Thema Fahrt auf

Von: Marius Epp

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Torwart zieht sich. Zwei Kandidaten scheinen in den engeren Fokus gerückt zu sein: Yann Sommer und Bono.

München - Das neue Jahr wird wieder schwere Aufgaben und Entscheidungen für die Verantwortlichen des FC Bayern mit sich bringen. Die erste, nicht ganz leichte Aufgabe des Jahres steht schon fest: einen Ersatz für den langzeitverletzten Manuel Neuer finden.

Marokkos WM-Held: FC Bayern führt angeblich Gespräche mit Bono

Für dieses Vorhaben haben sich die Münchner wohl sogar eine Deadline gesetzt: Laut der Bild will der Klub bis zum 6. Januar einen neuen Torwart gefunden haben. Nicht mehr allzu viel Zeit. Alexander Nübel hat den Bayern eine Quasi-Abfuhr erteilt, die Gespräche mit seinem Leih-Klub AS Monaco laufen aktuellen Medienberichten zufolge aber immer noch.

Als Top-Kandidat gilt momentan der Gladbacher Yann Sommer, der dem Rekordmeister mit seinen Paraden in den letzten Jahren ein ums andere Mal Punkte stibitzte. Gesellt sich ein neuer Name hinzu? Wie der Transfer-Insider Santi Aouna für das Portal footmercato berichtet, befindet sich der FC Bayern in Gesprächen mit dem Berater von Marokkos WM-Helden Yassine Bounou, genannt „Bono“. Er beruft sich auf eigene Informationen.

Bono hielt den marokkanischen Kasten bei der WM sauber. © Robert Michael/dpa

Manchester United und FC Bayern buhlen offenbar um Bono

Demnach liefern sich die Bayern und Manchester United ein Duell um den 31-jährigen Marokkaner, der in Kanada geboren ist und für den FC Sevilla spielt. Bei der WM in Katar spielte er groß auf und führte Marokko bis ins Halbfinale. Eine Neuentdeckung ist er nicht, in der spanischen Liga gehört er seit Jahren zu den besten Keepern.

Die tz weiß, dass er sich ein Engagement in München vorstellen könnte. Er war schon als Kind Bayern-Fan. Oliver Kahn ist sein Fürsprecher, der Vorstandschef war von Bonos Leistungen bei der WM beeindruckt.

Zahlt der FC Bayern 20 Millionen für Bono?

Knackpunkt könnte seine Ablöse werden: Berichten zufolge kann sich der FC Sevilla durchaus vorstellen, den Torwart im Winter abzugeben, allerdings nicht unter 20 Millionen Euro. Bonos Marktwert beträgt 15 Millionen Euro. Sommer oder Bono - einer der beiden könnte bald in München unterschreiben. Sven Ulreich scharrt an der Säbener Straße schon mit den Hufen. (epp)