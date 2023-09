Preußen Münster gegen FC Bayern heute live: Hier sehen Sie das DFB-Pokalspiel im TV und Stream

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der FC Bayern trifft in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals auf Preußen Münster. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

München – Der FC Bayern München tanzt wieder auf drei Hochzeiten. Nach dem gelungenen Bundesliga-Start und Auftaktsieg in der Champions League gegen Manchester United starten die Münchener am Dienstag auch in den DFB-Pokal. In der ersten Runde ist der deutsche Rekordmeister beim Drittligisten Preußen Münster zu Gast.

So sehen Sie den FC Bayern im DFB-Pokal live im TV und im Live-Stream

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Preußen Münster wird live im Free-TV übertragen .

zwischen dem und dem im . Die Partie wird live vom ZDF gezeigt. Zudem können Sie das Spiel auch im Livestream vom Zweiten sehen.

gezeigt. Zudem können Sie das Spiel auch im vom Zweiten sehen. Außerdem übertragt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und im Livestream über Sky Go .

die Partie live und im Livestream über . Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Die Münchener starten erst verspätet in den DFB-Pokal, da die erste Runde am Wochenende des Supercups ausgetragen wurde. Damals verlor der FCB mit 0:3 gegen RB Leipzig. Seitdem haben die Bayern aber in die Spur gefunden.

FC Bayern trifft auf Preußen Münster im DFB-Pokal

In der Bundesliga grüßen die Münchener nach fünf Spieltagen von der Tabellenspitze – punktgleich mit Bayer Leverkusen und noch ungeschlagen. Auch in der Champions League sind die Bayern mit einem Sieg in die Spielzeit gestartet.

Gegen Preußen Münster will die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel in die 2. Runde des DFB-Pokals einziehen. Dafür muss am Dienstag (20.45 Uhr) ein Sieg beim Drittligisten her.

Der FC Bayern will in die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals. © IMAGO

Der Aufsteiger ist bislang verhalten in die Saison gestartet. Münster steht nach sieben Spielen bei acht Punkten und belegt aktuell den 15. Platz in der 3. Liga. Am Samstag kam die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Hildemann gegen den VfB Lübeck nicht über ein 1:1 hinaus.

Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals wird am 1. Oktober ausgelost. (kk)