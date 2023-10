Verlängerung oder Abschied? So ist der aktuelle Stand bei Musiala, Sané, Kimmich und Davies

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Kaderplanung bedeutete nicht nur sich um Zu- und Abgänge zu kümmern. Auch die Vertragsverhandlungen mit Spielern aus dem Kader ist besonders wichtig.

München – Verlängern oder nicht verlängern? Das ist schon jetzt die Frage bei Stars, deren Arbeitspapiere 2025 auslaufen. Und dazu zählen beim FC Bayern Schlüsselspieler: Joshua Kimmich (28), Leroy Sané (27) und Alphonso Davies (22). Auch die Zukunft von Jamal Musiala (20) soll zeitnah über 2026 hinaus geklärt werden. Seit dem Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) ist dieses Thema bei den Münchnern ins Stocken geraten.

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 (Alter 20 Jahre), Stuttgart Vertrag bis: 30. Juni 2026 Marktwert: 110 Millionen Euro (transfermarkt.de)

FC Bayern will Team um Musiala bauen – noch keine Vertragsgespräche

Fakt ist: Für die international begehrten Stars ist ihre Vertragssituation komfortabel. Für den FC Bayern aber gefährlich. Der Druck liegt nun beim Club. Denn nur noch im kommenden Sommer könnte man mit den Spielern gut Kasse machen. Ein Übersicht über den Stand der Dinge.



Musiala: Es gibt derzeit noch keine Vertragsgespräche. Musiala ist künftig wichtig, dass seine Visionen in München mit einer spielstarken Mannschaft umgesetzt werden können. Er will weitere große Titel gewinnen, u.a. die Champions League, und auch Weltfußballer werden. Der FC Liverpool soll ihn als Aushängeschild im Falle eines Abgangs von Mo Salah (31) auf dem Schirm haben. Für Musiala derzeit kein Thema. Generell gibt es starkes Interesse am Super-Dribbler aus der Premier League.

Wie steht es um die Vertragsverlängerungen von Jamal Musiala, Leroy Sane, Alphonso Davies und Joshua Kimmich? © IMAGO / ActionPictures; IMAGO / ActionPictures; IMAGO / Eibner

Kimmich und Sane – wie ist der Stand bei den Nationalspielern?

Kimmich: Im vergangenen Sommer flirtete der FC Barcelona öffentlich mit dem Bayern-Antreiber. Englischen Medienberichten zufolge soll auch Manchester City ein Auge auf Kimmich geworfen haben. Der DFB-Star steht einem Wechsel ins Ausland grundsätzlich offen gegenüber. Dafür kommt aber nur ein Topclub mit Titelchancen in der Champions League in Frage. Der FC Bayern will demnächst Vertragsgespräche aufnehmen. Nicht zu unterschätzen: Bei den ständig öffentlich geführten Debatten rund um Kimmich ist die Rückendeckung der Vereinsbosse oftmals halbherzig und verspätet.

Sané: Der Offensivstar spielt seit Wochen bärenstark und kommt mit Coach Tuchel bestens klar. Freund kündigte baldige Gespräche an, Sané aber will sich derzeit nur auf seine sportlichen Aufgaben konzentrieren. Er soll ebenfalls auf der Liste von Liverpool stehen.

Zieht es Davies zu Real Madrid?

Davies: Zwischen seinem Berater Nedal Huoseh und der alten sportlichen Leitung um Salihamidzic war eine Vertragsverlängerung schon im Frühjahr weitgehend ausgehandelt. Seit dessen Aus liegen die Verhandlungen auf Eis. „Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten passiert. Ich bin sicher, dass Real Madrid einer der Clubs sein könnte, die Davies gerne unter Vertrag nehmen würden“, erklärte Huoseh Anfang Oktober dem Portal „365scores“:

Grundsätzlich können sich dalle Genannten eine Zukunft bei Bayern vorstellen. Aber die Zeit drängt – sonst wird’s kompliziert.