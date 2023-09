Bayern-Aufstellung heute gegen Leverkusen: Tuchel stellt sich die Kimmich-Frage

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern trifft am Freitagabend bereits im Spitzenspiel auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Wie stellt Trainer Thomas Tuchel sein Team auf?

München - Die Länderspielpause ist vorbei, endlich steht wieder Bundesliga auf dem Programm.

Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr im Live-Ticker) kommt es dabei zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen, die Werkself grüßt aufgrund der besseren Tordifferenz von der Tabellenspitze.

Joshua Kimmich Geburtsdatum: 8. Februar 1995 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern trifft auf Tabellenführer Bayer Leverkusen: Tuchel kritisiert Ansetzung

Allerdings schmeckt der Termin am Freitagabend beiden Trainern wenig, kehren doch einige Stars erst am Donnerstag von ihren Nationalteams zurück. Glück für die Münchner, dass die ansonsten Vielreisenden Alphonso Davies (Kanada war spielfrei) und Minjae Kim (Südkorea spielte in Newcastle) nicht um den halben Globus jetten mussten.

„Es ist sehr ungewöhnlich, dass die beiden Teams freitags spielen“, sagte Thomas Tuchel am Donnerstagmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz. Dennoch freut sich der Bayern-Trainer auf die Partie: „Es ist ein Flutlichtspiel, ein Abendspiel, auch wenn‘s der falsche Rahmen ist.“

Joshua Kimmich könnte am Freitagabend gegen Bayer Leverkuse ausfallen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel stellt sich vor dem Leverkusen-Spiel die Kimmich-Frage

Personell konnte und wollte Tuchel noch keine finalen Details verraten. Die Bayern hatten am Donnerstagmorgen noch einmal frei, das letzte Training wurde auf den späten Nachmittag verlegt.

Ob Joshua Kimmich, der bei der Nationalmannschaft gegen Frankreich aufgrund muskulärer Probleme passen musste, gegen Bayer zur Verfügung steht, konnte Tuchel daher noch nicht sagen. „Jo ist fraglich“, sagte Tuchel im Pressestüberl an der Säbener Straße. Auch bei Eric Maxim Choupo-Moting müsse man noch abwarten.

Besser sieht es bei Jamal Musiala aus. Der Youngster trainierte nach seinem Muskelfaserriss und seinen Rückenproblemen zuletzt zwei Mal mit dem Team „sehr gut“ und sei schmerzfrei. „Wenn das so bleibt“, so Tuchel, „dann ist er morgen im Kader.“ Auf der Zehn dürfte der fitte Thomas Müller aber zunächst den Vorzug erhalten.

Leon Goretzka wird Tuchel gegen Leverkusen „aller Voraussicht nach beginnen“

Leon Goretzka werde nach seiner DFB-Ausbootung am Freitagabend „aller Voraussicht nach beginnen“. Auch Dayot Upamecano, der bei Frankreichs 1:2-Niederlage gegen Deutschland verletzt ausfiel, steht wohl gegen die Werkself zur Verfügung. „Es sieht aus, als könnte er heute trainieren und ist einsatzfähig“, verriet der Bayern-Coach.

So stellt sich in der Defensive wieder die Frage, welcher der drei Innenverteidiger beginnt. Dass Matthijs de Ligt, wie in der Schlussphase gegen Gladbach, als Sechser aufläuft, ist für das Topspiel wohl keine Option. „Wir haben Matthijs gebraucht auf der Sechs, weil Konrad Laimer rechts hinten gespielt hat“, sagte Tuchel: „Matthijs hat das gut gemacht. Wir benötigen jeden, vielleicht auch mal auf ungewöhnlichen Positionen.“

Sané, Coman oder Gnabry: Tuchel hat gegen Leverkusen in der Offensive die Qual der Wahl

In der Offensive haben die Bayern dann wieder die Qual der Wahl. Leroy Sané, der laut Ein-Spiel-Bundestrainer Rudi Völler gegen Frankreich „Weltklasse“ gespielt habe, kommt ebenso mit Selbstvertrauen an die Säbener Straße zurück, wie Kingsley Coman, der am Dienstagabend zu den besten Franzosen zählte. Lediglich Serge Gnabry konnte während der Länderspiele weniger Selbstvertrauen tanken. Droht ihm daher ein Bankplatz?

Im Tor wird noch einmal Sven Ulreich stehen, da Manuel Neuer mit leichten Wadenproblemen im nicht-verletzten Bein in seiner Reha etwas ausgebremst ist und derzeit nur Lauftraining absolviert. „Der Plan ist, dass er nächste Woche ins Torwarttraining einsteigt und dass er übernächste Woche einen neuen Anlauf ins Teamtraining nimmt“, so Tuchel, der anschließend verrät: „Wir hoffen, dass wir ihn vor der nächsten Länderspielpause auf dem Platz sehen werden“. (smk)

Die mögliche Aufstellung des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen

Ulreich - Mazraoui, de Ligt, Kim, Davies - Goretzka, Laimer - Sané, Müller, Gnabry - Kane

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak