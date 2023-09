Bayern-Aufstellung gegen Manchester United: Tuchel erklärt Kimmich-Zeitlimit – Müller oder Musiala?

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Manchester United. Trainer Tuchel rätselt über die Aufstellung. Müller? Musiala? Oder beide gemeinsam?

München – Am Mittwochabend ertönt in der Münchner Allianz Arena wieder die Hymne der Champions League. Über 75.000 Zuschauer, Flutlicht und ein namhafter Gegner. Klar, dass bei diesem Highlight jeder Spieler des FC Bayern dabei sein will. Trainer Thomas Tuchel muss sich gegen Manchester United für eine Startelf entscheiden. Fest steht: Tuchel selbst fehlt aufgrund einer Sperre auf der Bank.

Tuchel-Aufstellung mit Kimmich: Wie lange darf der Bayern-Star gegen Manchester United ran?

Vor dem Champions-League-Auftakt der Bayern gegen die Red Devils gab es große Diskussionen um die Spielansetzung der letzten Bundesliga-Partie. Der FCB musste nach den strapaziösen Länderspielreisen seiner Stars bereits am vergangenen Freitag gegen Leverkusen antreten. Der Vorteil wiederum ist nun, dass der Rekordmeister vier Tage zwischen dem letzten und dem nächsten Spiel hatte und damit einen Tag länger Pause als Manchester United.

Der große Aufreger bei der Partie gegen Leverkusen war die frühe Auswechslung von Joshua Kimmich, der angeschlagen ins Spiel gegangen war und deshalb von Thomas Tuchel wie abgesprochen nach einer Stunde durch Jamal Musiala ersetzt wurde. Das schmeckte dem ehrgeizigen Mittelfeldchef aber überhaupt nicht, der stocksauer Richtung Bank stampfte. Im Anschluss warf der Kimmich-Abgang aus der Allianz Arena Fragen auf. Gab es nun unter der Woche Redebedarf zwischen dem Trainer und seinem Schützling?

Bayern-Trainer Thomas Tuchel steht gegen Manchester United vor einem Aufstellungs-Rätsel.

Bayern-Aufstellung gegen Manchester United: Tuchel erklärt Kimmich-Zeitlimit

„Ne, gab es nicht, weil es waren 60 Minuten vereinbart. Und wenn 60 Minuten vereinbart sind, dann halten wir uns an die 60 Minuten, sonst brauchen wir es nicht vereinbaren“, sprach Tuchel ein Machtwort zur Kimmich-Auswechslung auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Der 28-Jährige hatte eine Reaktion nach dem Spiel und bisschen Probleme und Schmerzen im gestrigen Training gehabt, so Tuchel: „Also denke ich haben wir wirklich alles richtig gemacht, dass wir dabei geblieben sind.“

Tuchel äußerte aber auch Verständnis für seinen Vorzeigeprofi. Gegen Manchester United soll es dann voraussichtlich keine zeitliche Einschränkung für Kimmich in Sachen Einsatzzeit geben. „Im Moment nicht, heute war es gut, glaube ich. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Trainingsgelände, um die letzten Informationen einzuholen. Mein letzter Stand ist, dass es keine (zeitliche Einschränkung, Anm.d.Red.) gibt. Ich hoffe, dass es dabei auch bleibt“, sagte Tuchel über Kimmich, dem folglich kein Zeitlimit gegen United droht.

Bayern-Aufstellung gegen ManU: Coman wieder eine Option

Während in der Abwehr und im zentralen Mittelfeld keine großen Veränderungen zu erwarten sind – Matthijs de Ligt muss sich wohl weiter gedulden – stehen hinter Tuchels Aufstellung im Offensivbereich noch einige Fragezeichen. Der 50-Jährige kündigte die Kader-Rückkehr von Kingsley Coman, der gegen Leverkusen mit muskulären Problemen ausgefallen war, an. Für den anderen Trainings-Rückkehrer und Neuzugang Raphael Guerreiro, der noch auf sein Debüt für den FC Bayern wartet, komme eine Nominierung nach eineinhalb Trainingseinheiten hingegen zu früh.

Viel spannender wird die Frage sein, welche Profis die offensive Dreierreihe hinter dem im Sturmzentrum gesetzten England-Kenner Harry Kane, bilden dürfen. Neben Coman, für den die Startelf wohl zu früh kommt, bewerben sich mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Thomas Müller vier Kandidaten für drei Positionen.

FC Bayern gegen Manchester United: Tuchel-Aufstellung mit Müller UND Musiala?

Lässt Tuchel womöglich Müller und Musiala gemeinsam von der Leine? Der Youngster drängt nach seinem Muskelfaserriss und seiner Einwechslung gegen Leverkusen in die Startelf. Der 20-Jährige dürfte aufgrund seiner Vergangenheit auf der Insel beim FC Chelsea dem Duell gegen Manchester United besonders entgegenfiebern.

„Natürlich können die beiden zusammenspielen. Jamal ist bereit zu starten“, verriet Tuchel, schränkte im selben Atemzug jedoch ein: „Die klare Empfehlung ist nicht 90 Minuten, aber zwischen 60 und 75 Minuten sind auf jeden Fall drin.“ Ob Musiala in der Startaufstellung stehen wird, wollte sich der FCB-Coach jedoch nicht entlocken lassen, die Entscheidung sei noch nicht endgültig getroffen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen Manchester United

Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané, Müller, Musiala – Kane

Bayern-Trainer Tuchel hat gegen Manchester United in der Offensive die Qual der Wahl

„Er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen. Wir haben im Offensivbereich viele Auswahlmöglichkeiten. Das werden wir uns bis morgen offenhalten“, sagte Tuchel. Wir halten Sie in Sachen Aufstellung zum Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester United am Mittwoch (21 Uhr) stets auf dem Laufenden. (ck)