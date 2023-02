Messi-Vergleich? Musiala nimmt lieber Trikot von anderem PSG-Star mit nach Hause

Von: Florian Schimak

Jamal Musiala lieferte gegen PSG eine starke Vorstellung. Anschließend gab es die Vergleiche mit Lionel Messi. Dessen Trikot nahm er aber nicht mit nach Hause.

München – In der 63. Minute im Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern war er wieder da. Einer dieser Momente, für den Jamal Musiala seinen Spitznamen „Magic“ trägt.

Auf dem rechten Flügel vernaschte er mit einer feinen Bewegung und einem minimalen Kontakt den heranrauschenden Nuno Mendes. Mit viel Tempo zog Musiala in Richtung PSG-Tor, seine millimetergenaue Hereingabe in den Strafraum fand Eric Maxim Choupo-Moting.

Name: Jamal Musiala Geburtstag: 26. Februar 2003 (19 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 100 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Jamal Musiala gegen PSG: Einmal „Magic“ - Donnarumma verhindert Krönung

Einzig Gianluigi Donnarumma wollte diesen schönen Angriff nicht von einem Tor veredelt werden sehen und parierte den Abschluss sensationell mit einem tollen Reflex.

Der FC Bayern siegte am Ende dennoch mit 1:0 (0:0) bei Paris Saint-Germain dank des Treffers von Kingsley Coman aus der 53. Minute und hat für das Rückspiel in drei Wochen in München etwas mehr als seine Hausaufgaben gemacht. „Es ist nicht schlecht, aber es heiß nicht allzu viel“, sagte Julian Nagelsmann nach der Partie bei Amazon Prime Video: „Wir sind besser dran als Paris, aber wir können jetzt nicht die Beine hochlegen. Es spielt uns in die Karten, dass Paris jetzt mehr machen muss.“

Nagelsmanns klares Zeichen beim PSG-Spiel: Musiala über allem

Am 8. März in der Allianz Arena wird es dann auch wieder auf Musiala ankommen. An diesem Dienstagabend im Parc des Princes gelang dem 19-Jährigen zwar kein Treffer, er lieferte dennoch eine ordentliche Partie ab (tz-Note 3). Doch wie wichtig der Youngster inzwischen für die Bayern ist, machte Nagelsmann bereits vor dem Spiel deutlich.

So verzichtete der Trainer auf Thomas Müller in der Startelf. „Es war eine Entscheidung pro Choupo-Moting, für einen klassischen Stürmer und dahinter wollte ich Jamal haben“, verriet Nagelsmann vor dem Anpfiff.

Jamal Musiala nahm nicht das Trikot von Lionel Messi mit. © IMAGO / RHR-Foto / MIS

Musiala besser als Messi? Nagelsmann: „Er wird ein Weltstar werden“

Ist Musiala schon bald so gut wie einer der Allergrößten? „Er hat schon viele Bewegungen, die man bei Lionel Messi auch schon gesehen hat“, sagte Nagelsmann vor dem Spiel auf diese Frage: „Er ist ein außergewöhnliches Talent. Vor allem dieses Jahr spielt er konstant auf hohem Niveau. Ich bin absolut zufrieden mit ihm. Er wird ein Weltstar werden, wenn er nicht schon einer ist.“

Im Anschluss an die Partie wurde Musiala dann mit dem Vergleich konfrontiert. Doch der Youngster gab sich gewohnt demütig. „Messi ist ein Weltklassespieler. Egal, welcher Vergleich mit Messi kommt, der andere Spieler ist immer ganz weit unter ihm“, so der Offensivspieler bei Amazon Prime Video: „Deswegen mache ich mir da nicht so viele Gedanken. Ich will einfach nur besser werden.“

Jamal Musiala besser als Messi? Bayern-Youngster nimmt Neymar-Trikot mit nach Hause

Ob Messi ein Vorbild von Musiala ist? Nach der Partie verließ der Bayern-Kicker zumindest nicht im Messi-Trikot den Prinzenpark. Während der argentinische Weltmeister mit Alphonso Davies das Leiberl tauschte, schnappte sich Musiala das PSG-Trikot mit der Nummer 10 – und die trägt dort bekanntlich Neymar.

Aber vielleicht ging‘s Musiala dabei wirklich nur um die Rückennummer. Oder aber der brasilianische Mega-Star hatte zuerst nach dem FCB-Trikot mit der Nummer 42 gefragt - wirklich überraschend wäre dies inzwischen auch nicht mehr. (smk)