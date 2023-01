„Dry January“ beim FC Bayern! Auch gegen die Eintracht gibt‘s keinen Sieg

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern verpasst den ersten Sieg in 2023. Am Samstagabend war Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena zu Gast. Der Ticker zum Nachlesen.

Update vom 28. Januar, 22.18 Uhr: Die Stimmung beim FC Bayern ist nach dem dritten 1:1-Unentschieden in Folge natürlich alles anderes als gut. Ein wahrer „Dry January“ für den Rekordmeister: Drei Spiele - 0 Siege! Daher zeigte sich auch Nagelsmann unglücklich, als er nach dem Spiel sehr dünnhäutig auf die Frage von einer Sky-Moderatorin reagierte.

FC Bayern – Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

FC Bayern: Sommer - Stanisic,(ab 90. Sabitzer) Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich - Coman (ab 70. Gnabry), Müller, Musiala, Sané (ab 70. Gravenberch)- Choupo-Moting (ab 77. Tel) Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Sow, Rode (ab 64. Kamada), Buta - Götze (ab 85. Jakic) , Lindström (ab 64. Borré) - Kolo Muani Tore: 1:0 Sané (34.), 1:1 Kolo Muani (69.)

+++ Fazit: Der FC Bayern kann nicht mehr gewinnen! Im zweiten Durchgang zeigte die Nagelsmann-Elf eine enttäuschende Vorstellung und kassierte verdient durch Kolo Muani den Ausgleich. In der ersten Hälfte war der Tabellenführer noch aktiver und ging durch den auffälligen Sané in Führung. Damit wartet der Rekordmeister weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2023. +++

Leroy Sané und der FC Bayern bleibt 2023 noch ohne Sieg. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

90.+4 Minute: Aus! Ende! Vorbei! Das Spiel endet 1:1....

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit gibt‘s!

86. Minute: Nicht mehr lange zu spielen in der Allianz Arena. Riecht nach dem dritten 1:1 im dritten Spiel in diesem Jahr ...

Kolo Muani (r.) gleich für Eintracht Frankfurt gegen Bayern aus. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

80. Minute: Die Verunsicherung ist den Bayern anzumerken. Inzwischen ist auch Youngster Mathys Tel drin. Gelingt ihm der Lucky Punch? 10 Minuten haben die Münchner noch.

74. Minute: Die Nagelsmann-Truppe zeigte sich ein wenig konsterniert nach dem Ausgleich. Der Coach reagiert und bringt Gnabry sowie Gravenberch. Sané und Coman gehen runter. Gibt‘s das nächste Remis für die Bayern?

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live: Unfassbar! Kolo Muani schockt die Bayern

69. Minute: Tor! Unfassbar! Erste Chance, erstes Tor für Eintracht Frankfurt. Kamada, der gerade eingewechselt wurde, bringt Kolo Muani ins Spiel, der setzt sich im Eins-gegen-Eins gegen Upamecano durch und vollendet vor Sommer eiskalt zum 1:1! Starkes Tor!

Kolo Muani (l.) erzielte den Ausgleich für Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Eduard Martin

67. Minute: Die Bayern stehen jetzt etwas tiefer und überlassen der Eintracht etwas mehr vom Spiel. Dadurch verändert sich natürlich die Gemengelage im Spiel, weil der Rekordmeister nun auf Konter setzt.

60. Minute: Das muss eigentlich das 2:0 sein! Die Bayern kontern über Coman, der Müller auf rechts sieht und der Musiala schön in Szene setzt. Der Youngster kommt mit viel Glück an den Ball, legt im Liegen quer, wo erst Choupo-Moting mit der Hacke und dann Sané per Nachschuss an einem Eintracht-Verteidiger scheitert.

57. Minute: Torchance gibt es keine, aber die nächste Gelbe für den FC Bayern. Upamecano wird von Schiedsrichter Jablonski verwarnt. Etwas überzogen, aber gut.

51. Minute: Unverändert geht es weiter in der Allianz Arena. Personell und spielerisch. Die Bayern haben den Ball, die Eintracht greift erst ab der Mittellinie an und will nach Ballgewinn schnell umschalten. Sané hat den ersten Abschluss aus der Distanz, aber einen guten Meter vorbei.

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte!

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt jetzt live: Müller auf Sané! FCB führt zur Pause

+++ Halbzeitfazit: Ein temporeiches und durchaus intensives Spiel, bei dem die Bayern verdient führen. Allerdings machen es die Gäste aus Frankfurt auch sehr gut, weil sie defensiv gut stehen und durch Konter immer gefährlich bleiben. Sané vollendete den ersten zu Ende gespielten FCB-Angriff und bracht so die Führung. +++

Leroy Sané erzielte die Führung für den FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. © IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

45.+2 Minute: Pause in München.

44. Minute: Patzer von Davies, der nach einem Befreiungsschlag den Ball nicht unter Kontrolle bekommt. Götze marschiert, wird aber von Sané eingeholte, der im Vollsprint zur Hilfe eilt.

40. Minute: Nicht unverdient gehen die Hausherren hier in Führung. Allerdings: Es war der erste Bayern-Angriff, der richtig zu Ende gespielt wurde – und das wurde umgehend belohnt.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live: Sané ballert FCB in Führung! Müller-Assist zum 1:0

34. Minute: TOOOOOOOOOOR! Der FC Bayern führt! Stanisic spielt rechts raus auf Müller, der flankt flach von rechts ins Zentrum, wo Sané mit rechts eiskalt verwandelt!

Leroy Sané bringt den FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt in Führung. © IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

31. Minute: Doppelchance vom FC Bayern! Aber weder Kimmich, noch Müller bringen den Ball im Eintracht-Kasten unter, weil Trapp zur Stelle ist.

25. Minute: Brenzlige Aktion! Nach einem weiten Ball gehen Sommer und Kolo Muani weit außerhalb vom Strafraum zum Ball. Der FCB-Keeper ist als erstes am Leder und trifft dann leicht den SGE-Angreifer. Freistoß für Frankfurt und Gelb für Sommer. Eher die falsche Entscheidung.

20. Minute: Die erste Hälfte des ersten Durchgangs ist fast rum. Der FC Bayern ist überlegen, hat mehr den Ball, agiert aber noch zu ideenlos. Die Eintracht ist durch Konter immer wieder gefählich. Aber: Ansehnliches Speil von beiden Teams bislang!

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live: Intensive Anfangsphase! SGE kontert

11. Minute: Kimmich unterbindet einen Eintracht-Konter, bleibt danach aber liegen und hält sich das Knie. Kurzer Schreckmoment, aber dann geht es wieder. Bei der anschließenden Ecke tauch auf einmal Kolo Muani frei im Strafraum auf, verpasst aber einen gescheiten Abschluss.

Intensiver Auftakt zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt. © Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

8. Minute: Die Bayern mit mehr Ballbesitz, mit dem sie aktuell aber noch nicht viel anfangen können. Die Gäste lauern auf schnelle Umschaltmomente. Derweil sieht de Liegt früh eine unnötige Gelbe Karte. Sané lässt kurz darauf die erste Halbchance liegen.

5. Minute: Intensiver Auftakt in der Arena! Beide Mannschaften spielen nach vorne.

1. Minute: Anstoß! Der Ball rollt!

Update vom 28. Januar, 18.27 Uhr: So, gleich rollt hier der Ball in der Allianz Arena! Die Aufstellungen sind verkündet - und die Stars marschieren auf den Platz.

Update vom 28. Januar, 18.16 Uhr: Oliver Kahn steht jetzt kurz vor dem Anpfiff noch bei den TV-Kollegen am Mikrofon. Da geht es natürlich um die Zukunft von Neuer. „Ich habe Manuel gestern erst in der Kabine getroffen, da haben wir uns einige Minuten unterhalten“, verrät der FCB-Boss bei Sky: „Die Wundheilung verläuft sehr gut. Er ist inzwischen auch ein bisschen optimistisch, dass es in dem geplanten Zeitraum mit dem Comeback klappt.“

Update vom 28. Januar, 18.05 Uhr: In 25 Minuten ist Anpfiff! Die Allianz Arena füllt sich immer mehr, sie ist mal wieder ausverkauft. Die Stars auf dem Rasen machen sich auch schon intensiv warm.

Update vom 28. Januar, 17.46 Uhr: Von wegen Gravenberch beginnt! Das hat Nagelsmann am Freitag den Journalisten einen Streich gespielt. Der Bayern-Trainer bringt den Niederländer doch nicht und stellt die Formation wohl ein bisschen um, mit Musiala und Müller im Zentrum dürfte es eher ein 4-1-4-1 sein. Wobei Musiala auch schon auf der Doppelsechs starke Spiele gezeigt hat. In 45 Minuten werden wir‘s sehen.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live: Nagelsmann überrascht mit Formation – und bringt Müller

Update vom 28. Januar, 17.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Müller steht in der Startelf. Ebenso wie überraschend Josip Stanisic, der Benjamin Pavard auf die Bank verdrängt.

Thomas Müller steht gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf. © IMAGO/ULMER

Update vom 28. Januar, 17.21 Uhr: In wenigen Minuten werden wir die Aufstellung erfahren! Schiedsrichter der Partie zwischen dem FC Bayern und der Eintracht ist übrigens Sven Jablonski. Immerhin das wissen wir schon mal!

Update vom 28. Januar, 17.09 Uhr: Serge Gnabry sorgt auch weiterhin für Aufsehen in den sozialen Medien. Ein vermeintlicher Storypost auf Instagram hat der Bayern-Star nun auf Twitter als Fake identifiziert.

Update vom 28. Januar, 16.48 Uhr: In gut einer Dreiviertelstunde werden die Aufstellungen reinflattern. Dann wissen wir, wie Trainer Nagelsmann seine Bayern ins Spiel schickt. Ein Wechsel steht schon fix fest! Leon Goretzka wird nicht zur Verfügung stehen, er hat Probleme mit dem Oberschenkel. Für ihn wird Ryan Gravenberch, der gegen Köln nach seiner Einwechslung ein belebendes Element war, beginnen.

Erstmeldung vom 28. Januar:

München – Der FC Bayern wartet Ende Januar noch immer auf den ersten Sieg des Jahres 2023. Am Samstagabend ist nun Eintracht Frankfurt zu Gast in der Allianz Arena.

Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt aktuell viele Baustellen. © IMAGO/Oryk HAIST

Dort will das Team von Trainer Julian Nagelsmann den ersten Dreier einfahren. Ansonsten drohen ungemütliche Zeiten an der Säbener Straße.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live: Ärger kurz vor Anstoß vom Topspiel

Als wäre es noch nicht hektisch genug, gab‘s am Freitag auf der Pressekonferenz einen kuriosen Zwischenfall. Zudem sorgte Serge Gnabry mit seinem Paris-Trip für Aufsehen. Dann machten sich der Rekordmeister mit der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic selbst ein Fass auf.

Zu dieser Personalie hat sich nun Bayern-Legende Hermann Gerland geäußert. „Tapa ist menschlich und fachlich überragend“, sagte der Tiger, der mehr als ein Jahrzehnt mit Tapalovic zusammenarbeitete und vom 42-Jährigen sagt: „Er ist ein Vollprofi auf allerhöchstem Niveau“, der „einen super Charakter“ habe sowie „sehr fleißig, top vorbereitet und bei uns immer ein Teamplayer“ gewesen sei.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt? Musiala droht Bank

Auch die Personalie Gnabry köchelt noch weiter. Gegen die viertplatzierten Hessen dürfte sich der DFB-Star am Samstagabend auf der Bank wiederfinden. Für ihn wird Kingsley Coman beginnen, über den es auch eine interessante Geschichte zu erzählen gibt. Auch Jamal Musiala könnte eine Pause bekommen. Darf für ihn Thomas Müller ran?

Eins steht fest: Für das Seelenheil des FC Bayern wäre ein Sieg im Topspiel gegen die Eintracht ein wichtiger Schritt für die restliche Rückrunde. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak