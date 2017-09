Bayern trotz Sieg kritisch: „Die musst du aus der Arena schießen“

Das Ergebnis klingt gut, das Spiel machte etwas Sorgen. Der FC Bayern holpert sich zum CL-Auftakt-Sieg gegen Anderlecht. Die Spieler selbst stellen frappierende Diagnosen.

München - Den Start in die Champions-League-Saison hatten sich viele Bayern-Fans wohl anders vorgestellt. Noch gar nicht einmal des Ergebnisses wegen: An einem 3:0 gegen den belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht gibt es nicht viel zu mäkeln. Aber dass sich der FCB nach einem frühen 1:0 und vor allem der Roten Karte für den verunsicherten Gast tatsächlich noch einmal selbst in Schwierigkeiten brachte, das überraschte doch.

Auch einige Protagonisten zeigten sich nach dem Abpfiff am Mikrofon des Senders Sky unzufrieden. Die Stimmen zum CL-Start der Bayern:

Arjen Robben ...

... auf die Frage, warum sich der FCB so schwer tat: „Weil wir einfach ohne Tempo gespielt haben. Da muss du Leidenschaft zeigen und geil darauf sein, Tore zu schießen. Das spielen wir gar nicht gut. Wir nehmen das Tempo raus und spielen, als wäre es ein 5:0, dabei stand es nur 1:0.“

... auf die Frage, ob ein stärkerer Gegner dem FCB ernsthafte Probleme bereitet hätte: „Da hätten wir Probleme bekommen, ja. Und das ist ein Punkt, da darf man schon mal kritisch sein. Bei allem Respekt: Nach der Roten Karte musst du Anderlecht aus der Arena schießen. Wahrscheinlich müssen wir noch mehr diesen Ehrgeiz zeigen, Gas geben und diese Tore schießen wollen.“

..., auf die Frage, ob der Streit um Lewandowski die Mannschaft irrirtiert: „Fußball ist das allerwichtigste, da gibt es genug zu verbessern. Also sollten wir uns darauf konzentrieren. Das betrifft nicht nur Robert. Wir müssen nicht so viel reden, sondern es auf dem Platz zeigen. Gut trainieren und dem Platz Taten sprechen lassen.“

Niklas Süle ...

... auf die Frage, ob die Leistung der Mannschaft zufriedenstellend war: „Mir war wichtig, dass wir heute bei meinem Champions-League-Debüt das Spiel gewinnen. Aber wir hätten in der ersten Hälfte schon wesentlich mehr drauflegen und mehr Tore machen können.“

... auf die Frage, ob er über seine Aufstellung überrascht war: „Ich denke, wir haben dieses Jahr so viele gute Spieler, dass man immer seine Möglichkeiten bekommt. Ich war sehr froh, dass ich mein erstes Spiel in der Champions League machen konnte.“

Trainer Carlo Ancelotti ...

... auf die Frage, ob das Spiel die gewünschte Reaktion auf die Hoffenheim-Niederlage war: „Ich habe erwartet zu gewinnen - und wir haben gewonnen. Wir waren ein Mann mehr, also hatten wir Kontrolle über das Spiel. Alles in allem war die Leistung in Ordnung.“

... auf die Frage, was sich verbessern muss: „Wir brauchen ein besseres Timing im Mittelfeld. Aber es war auch ein schweres Spiel, weil Anderlecht sehr tief gestanden ist.“

... auf die Frage nach Franck Riberys heftiger Reaktion auf seine Auswechslung: „Er war sauer. Es war zehn Minuten vor dem Ende, er hatte am Sonntag nicht trainiert, also wollte ich ihm etwas Ruhe gönnen. Es ging nicht um seine Leistung, es ging nur um diesen Grund. Ob seine Reaktion okay war? Fragen Sie ihn!“

Joshua Kimmich ...

... auf die Frage nach der Leistung gegen Anderlecht: „Es hat uns natürlich in die Karten gespielt, dass der Gegner früh eine Rote Karte bekommen hat. Aber dann müssen wir auch schnell nachlegen. Anderlecht hatte seine großen Chancen auf den Ausgleich, das darf uns in Überzahl auf keinen Fall passieren. Wir wissen auch, dass wir uns noch steigern müssen. Das Problem ist, dass wir uns zu wenige Chancen herausarbeiten.“

... auf die Frage nach der Reaktion Franck Riberys auf seine Auswechslung: „Ich hab‘s jetzt noch gar nicht mitbekommen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er sauer gewesen wäre. Trotzdem glaube ich, dass Franck heute ein ganz gutes Spiel gemacht hat, und dass viele Angriffe von uns über ihn gelaufen sind.“

