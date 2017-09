Neururer stinksauer wegen diesem Tweet zum FC Bayern - Sarpei und Legat witzeln

Kaum nachdem sich der FC Bayern und Carlo Ancelotti getrennt haben, bieten sich bereits bekannte Gesichter des Fußballs als Nachfolger an. Peter Neururer allerdings nicht. Der ist stinksauer.

Am Donnerstag platzte die Bombe an der Säbener Straße. Carlo Ancelotti ist nach der krachenden 0:3-Niederlage bei Paris St. Germain beim FC Bayern entlassen worden. Doch nur am gleichen Tag boten sich dem Rekordmeister reihenweise neue Trainer gleich selbst an. Unter anderem auch Ex-Bochum-Coach Peter Neururer. Der 62-Jährige setzte einen Tweet samt Fotomontage ab, der ihn vor dem Vereinsgelände der Münchner zeigt. Neururer steigt dort an der Säbener Straße gerade aus seinem Porsche, den er schon zu früheren Vertragsverhandlungen vorfuhr.

Doch der Kult-Trainer hat gar nicht selber getwittert. „Irgendein Vollidiot hat mich gehackt! Diesen Tweet habe ich persönlich nie abgesetzt. Und auch niemand in meinem Auftrag. Ich habe seit einem Dreivierteljahr gar keinen Twitter-Account mehr”, poltert Neururer bei der Bild. Verwunderlich, hat der Account doch einen blauen Haken, ist also von Twitter verifiziert. Während Neururer sich ärgert, finden seine Follower die Selbstironie super. Einer fordert sogar: „Mach et Peter“.

Und auch Thorsten Legat meldet sich zu Wort: „Hey! Hey! Hey! Hinten anstellen! #NeururerOut #TeamLegat“, postet der Ex-Schalker und Dschungelcamp-Bewohner mit einem Zwinker-Smiley. Neururer will laut Bild seinen Account mit über 10.000 Followern jetzt löschen lassen.

Sarpei wartet auf Anruf von Franz Beckenbauer

Bekanntlich ist Hans Sarpei ja für jeden Spaß zu haben. Auch er erlaubte es sich, seine Follower auf Twitter mit einem kleinen Fake zu unterhalten. Zu sehen ist ein Screenshot von Sarpeis Handy auf dem jeweils vier verpasste Anrufe von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sowie drei verpasste Anrufe von Hasan Salihamidzic angezeigt werden. Der ehemalige Bundesliga-Profi schreibt dazu: „Bevor Franz nicht anruft, geh ich nicht ran.“ Gemeint ist Bayerns-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer.

Bevor Franz nicht anruft, geh ich nicht ran. pic.twitter.com/yDBjrYVfHL — Hans Sarpei (@HansSarpei) 29. September 2017

