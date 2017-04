Nach Anschlag auf BVB: Bayerns AfD-Chef attackiert Hoeneß und Lahm

München - Nach dem Anschlag auf den BVB kassieren Uli Hoeneß und Philipp Lahm massive Kritik von Bayerns AfD-Chef Petry Bystron. Das wirft Bystron ihnen in seiner Wutrede vor.

Noch ist nicht geklärt, wer hinter dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund steckt. Es gebe möglicherweise einen islamistischen Bezug, berichtete Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch. Köhler sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat. Ein Islamist sei festgenommen, seine Wohnung sowie die eines zweiten Tatverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum seien durchsucht worden.

Einen Tag nach dem Anschlag auf die BVB-Profis hat Bayerns AfD-Chef Petr Bystron auf seiner Facebook-Seite am Mittwochabend ein Video hochgeladen, in dem er im Hinblick auf den Anschlag Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Teamkapitän Philipp Lahm angreift. Beide hatten sich davor noch gar nicht zum BVB-Attentat geäußert - wohl aber in der Vergangenheit ziemlich kritisch über die AfD. Und das nimmt Bystron ihnen übel.

Hoeneß hatte im tz-Interview mit Blick auf die Partei gefordert, „dass alles getan werden muss, um diese Leute zu entlarven“. Die AfD-Spitzenpolitiker nannte er „Besserwisser“, die bis heute keine echte Alternative aufgezeigt hätten. Philipp Lahm hatte vor wenigen Tagen im Gespräch mit der Welt am Sonntag mit Blick auf die AfD gewarnt: „Ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken: dass Deutschland nicht rechts werden darf. Dass nicht die Falschen, die Populisten, mehr Macht bekommen dürfen."

AfD-Chef Bystron über Hoeneß und Lahm: „Ihr Systemlinge“

Bayerns AfD-Chef nutzt den Anschlag von Dortmund nun zur Abrechnung mit Hoeneß und Lahm. In seiner „spontanen Wutrede“ (laut Facebook-Posting) sagt er: „Ich hoffe inständigst, lieber Herr Hoeneß und lieber Philipp Lahm, dass euch jetzt endlich mal ein Licht aufgegangen ist. Dass ihr endlich aufwacht. Dass ihr beide - und alle anderen - dass ihr aufhört, auf die AfD drauf zu schlagen, ihr Systemlinge. Wir sind die einzigen, die sich gegen diesen Terror wenden. Die dagegen kämpfen. Die wir mit unseren Köpfen und unseren Leben dafür einstehen. Unsere Häuser werden zerstört und unsere Autos werden eingeschlagen. Und ihr in euren Villen, ihr habt die Frechheit, uns noch zu beschimpfen. Das ist das Ergebnis von eurem Verhalten.“

Am Ende des Videos ätztBystron, (der betont, dass für den Anschlag Islamisten oder Linksradikale als Urheber in Frage kämen) in Richtung von Hoeneß und Lahm: „Jeder, der noch verharmlost und jeder, der schweigt, der macht sich mitschuldig.“

Hoeneß und Lahm als Mitschuldige an künftigen Terroranschlägen? Zwischen dem FC Bayern und der AfD dürften die Fronten nach Bystrons Radikalkritik nun endgültig verhärtet sein. Man darf gespannt sein, ob die gescholtenen Herren Hoeneß und Lahm die Angriffe unbeantwortet lassen. Gerade Hoeneß ist bekannt dafür, auf einen groben Klotz gerne einen groben Keil zu hauen.

