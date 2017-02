Nach Barca-Interesse: Spielt Tillman bald für die USA?

Timothy Tillman (in Rot) könnte bald für die amerikanische Nationalelf auflaufen.

FC Bayern München - Erst vergangenen Montag wurde das Interesse des FC Barcelona an Bayern-Talent Timothy Tillman bekannt. Jetzt steht der Youngster auch beim Nationalverband der USA auf dem Zettel. Für den 18-Jährigen stellt sich langsam die Frage: DFB oder USSF?

Er gilt als absolutes Juwel der Bayern-Jugend und das soll auch so bleiben: Timothy Tillman stand schon auf den Listen von Real, Atletico und Co. Zuletzt hatte sogar der FC Barcelona angefragt, doch Bayern-Boss Uli Hoeneß ließ die Katalanen abblitzen.

Jetzt bekundet der amerikanische Fußballverband (USSF) sein Interesse an Tillman, der einen deutschen und amerikanischen Pass besitzt. Der 18-Jährige könnte in Zukunft für das Heimatland seines Vaters auflaufen. "Der Kontakt kam im letzten Sommer zustande. Wir waren soweit, dass er im November zu uns kommen sollte. Aber dann ist er für Deutschland nominiert worden und hat sich entschlossen das zu machen", sagte der U20 Nationalcoach Tab Ramos gegenüber goal.com. Er habe schon Tickets für ihn besorgt, aber der U19-Bayern-Spieler hätte sich in letzter Sekunde für den DFB entschieden.

Seit November 2016 hat Tillman vier Spiele für die U18-Nationalelf des Deutschen Fußball-Bundes bestritten und konnte mit zwei Toren seine Qualität unter Beweis stellen. Aufgeben will ihn der US-Coach dennoch nicht: "Wir bleiben dran".

Die Karriere-Chancen im US-Verband sind kurzfristig sicherlich besser als beim DFB. Ein Debüt für Amerikas A-Nationalmannschaft scheint zeitnäher möglich zu sein als im mit Welstars gespickten Kader von Jogi Löw. Julian Green durfte beispielsweise als Regionalliga-Stammspieler zur WM in Brasilien. Um auf den Zettel des Bundestrainers zu kommen, muss der Edeltechniker zunächst Stammspieler in die Bundesliga werden und sich durch starke Leistungen aufdrängen. Beim 29. der FIFA-Weltrangliste hätte er sich nicht eine Fülle von Weltklasse-Spielern als Konkurrenten. Der Traum vom WM-Titel würde hingegen in weite Ferne rücken... keine einfach Entscheidung.

Tillmans jüngerer Bruder Malik ist dem Ruf der Amerikaner gefolgt: Der 14-Jährige, der auch für die Bayern-Jugend spielt, lief bereits im Sommer im Rahmen eines Jugenturniers in Kroation, für die US-Boys auf. "Malik ist daran interessiert, für die USA zu spielen", sagte der amerikanische U15-Coach Dave van den Bergh gegenüber goal.com. Man müsse den Spielern die Chance geben sich zu zeigen.

Text: Philipp Burde

Quelle: fussball-vorort.de