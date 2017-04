„War schon immer dafür“: Hummels plädiert für Videobeweis

München - Denkbar bitter ist der FC Bayern in der Champions League an Real Madrid gescheitert. Mats Hummels spricht über die Rolle des Schiedsrichters und das Saisonfinale.

Abseits oder doch gleiche Höhe? Drin oder nicht drin? Fragen wie diese sorgen seit jeher für hitzige Diskussionen im Fußball-Geschäft. Oftmals entscheiden Nuancen in einzelnen Szenen über den letztlichen Ausgang des gesamten Spiels. Die Hauptverantwortung liegt dabei auf den Schultern des Schiedsrichter-Gespanns. Es muss beurteilen, wie es weitergeht. Es muss die „richtige“ Entscheidung treffen. Ein Vorhaben, das leider nicht immer gelingt. So auch beim Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid. Zwei ihrer vier Tore erzielten die Madrilenen aus einer Abseitsposition heraus. Darunter das vorentscheidende 2:2 durch Cristiano Ronaldo in der Verlängerung. Für FCB-Abwehrspieler Mats Hummels ein Unding, wie er gegenüber dem Online-Portal goal.com betont. Auch Arturo Vidal, Arjen Robben und Karl-Heinz Rummenigge äußerten sich zur Schiedsrichter-Leistung.

Videobeweis als Lösung?

Eine Möglichkeit solche Fehler künftig zu vermeiden oder zumindest zu minimieren könnte die Einführung des Video-Beweises im Profi-Fußball bieten. Diese Meinung vertritt offenbar auch Hummels. Der 28-Jährige spricht sich in dem Interview klar für den Einsatz von technischen Hilfsmitteln aus. „Ich bin schon immer dafür“, betont der Innenverteidiger. „Weil es einfach wichtig ist, dass solche Entscheidungen richtig getroffen werden. Es wäre sehr spannend gewesen zu sehen, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn es immer noch 2:1 gestanden hätte.“ Eventuell trug bei Hummels auch eine Szene aus dem DFB-Pokal-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern im Mai 2014 zu dieser klaren Meinung bei. Dort wurde ein Kopfball vom damaligen BVB-Spieler Hummels beim Stand von 0:0 deutlich hinter der Torlinie von FCB-Verteidiger Dante geklärt. Die Schiedsrichter entschieden jedoch, dass der Ball die Linie nicht mit vollem Umfang überquert hatte. Ein Riesen-Fehler. Am Ende siegten die Bayern mit 2:0 nach Verlängerung.

Eiserner Wille und das Phantom Ronaldo

Dass Hummels bei dem dramatischen Duell im Estadio Santiago Bernabéu überhaupt auf dem Platz stehen konnte, war so im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. Der Nationalspieler hatte zuletzt mit einer hartnäckigen Sprunggelenksverletzung zu kämpfen und musste deshalb etwa im Hinspiel zuschauen. Der Einsatz im Rückspiel war der Lohn für Fleiß und Ehrgeiz von ihm und dem Ärzteteam des FCB. „Wir haben viele, viele Stunden mit Behandlungen und Übungen am Trainingsgelände verbracht“, sagt Hummels. „Dazu habe ich zuhause noch einige Stunden in therapeutische Maßnahmen investiert.“ Auch wenn er und sein ebenfalls angeschlagener Nebenmann Jerome Boateng für das Spiel in Madrid „einfach mal alle körperlichen Behinderungen ausgeblendet“ hätten, bewertet er die Aktion nicht als unvernünftig. Er versichert: „Ich erwarte keine Folgeschäden.“

Pressestimmen zum Real-Sieg: „Beide Tore waren Abseits“ Zur Fotostrecke

Ein Grund für das Scheitern des FC Bayern ist mit Sicherheit auch an den Qualitäten von Cristiano Ronaldo festzumachen (Woran hat es Ihrer Meinung nach gelegen? Hier geht‘s zur Abstimmung). Der portugiesische Superstar erzielte in Hin- und Rückspiel insgesamt fünf Treffer. Da kann auch Hummels nur den Hut ziehen. „Diese Gier nach dem Toreschießen ist weltklasse, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Er will es immer, damit hat er sich auch in diesen Weltklassestatus hineingehievt.“

Fokus auf BVB-Duell

Doch die Gedanken an CR7 und das unglückliche, wenn auch über beide Spiele gesehen nicht ganz unverdiente Ausscheiden sollten Hummels und seine Mannschaftskollegen möglichst schnell beiseite schieben. Denn: Schon am Mittwoch, 26. April, steht mit dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund das nächste wegweisende Spiel vor der Tür. Hummels ist zumindest schon wieder im Kampf-Modus: „Das wird ein richtiger Kracher, auf den wir uns alle freuen. Das wird das nächste Highlight.“

Den Live-Ticker zum Spiel von gestern Abend gibt es hier zum Nachlesen.