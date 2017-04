Nach Derbysieg: Ulreich deutet Abschied von Bayern an

München - Sven Ulreich hat nach seinem 90 minütigen Einsatz beim klaren Sieg des FC Bayern über Augsburg seinen Abschied aus München im Sommer angedeutet.

Bayerns Ersatzkeeper Sven Ulreich hat einen Abschied vom deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer angedeutet. "Die Tendenz geht dahin, dass ich wieder spielen möchte. Wenn ich die Möglichkeit habe, höre ich mir das an", sagte der 28-Jährige nach dem 6:0 (2:0) der Bayern gegen den FC Augsburg. Noch sei aber "keine Entscheidung gefallen".

Ulreich hatte am Samstag den verletzten Nationalkeeper Manuel Neuer vertreten. Auch am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) in Hoffenheim wird er im Münchner Tor stehen. Für Ulreich war die Partie gegen Augsburg erst sein zweiter Saisoneinsatz. In der Gruppenphase der Champions League hatte der frühere Stuttgarter in Rostow gespielt, beim 2:3 aber keine gute Figur abgegeben.

Ulreich war im Sommer 2015 vom VfB zu den Bayern gewechselt, sein Vertrag läuft bis 2018.

SID